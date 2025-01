Etter å ha blitt kjøpt ut av Nel stakk Lavrans Grjotheim og kompanjongene Sheri Shaghayegh Shamlou og Anders Gravir Imenes fra styret i Cavendish Hydrogen. Nå foreslås Jon Andre Løkke på nytt som styreleder i selskapet.

Det fremgår av en innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

Nominasjonskomiteen har listet opp Mimi Kristine Berdal, Vibeke Strømme, Allan Bødskov Andersen og Kim Søgård Kristensen som det øvrige styret, med andre ord vil det gjenoppstå slik det opprinnelig var – dersom det stemmes gjennom.

Grjotheim kom inn som storeier og krevde strategisk gjennomgang av selskapet, noe som endte med at Løkke og resten av styret ble kastet. Løkke gikk senere ut på Twitter der han kritiserte Grjotheim, blant annet for å ha solgt aksjer. Han satte samtidig spørsmålstegn ved den nye styrelederens uttaelser om at Cavendish trengte «industrikompetanse ved roret for å lykkes med sitt fulle potensial».

«Mange lurer på underliggende motivasjon og erfaring/evne til industribygging», sa Løkke til Finansavisen.

Nel sendte stikk

I innkallingen står det at nominasjonskomiteen startet arbeidet med sine anbefalinger til styresammensetningen i høst, men at det ble satt på vent.

«Nominasjonskomiteen har vurdert ulike løsninger for å sikre at det velges et velfungerende og kompetent styre på den ekstraordinære generalforsamlingen 7. februar i år. Vår foretrukne løsning, og dermed vår anbefaling til generalforsamlingen, er at det tidligere styret gjenvelges», heter det i innkallingen.

Nel kjøpte 4,85 prosent av aksjene i Cavendish Hydrogen, inkludert Grjotheims aksjer tidligere i januar. I børsmeldingen fra Nel om deres aksjekjøp, lå det som må tolkes som et stikk mot aksjonærgruppen. Der heter det at Cavendish Hydrogen har behov for «et svært kompetent og dedikert styre».

Det var Nel som i sin tid spant ut og børsnoterte Cavendish, men tiden på børs har vært et sorgens kapittel kursmessig.