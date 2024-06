Cristiano Ronaldo lanserer ny NFT-kolleksjon midt i milliardsøksmål

Klokken 10:00 i morgen slippes Cristiano Ronaldos fjerde NFT-kolleksjon på Binance Marketplace. Dette kommer kanskje som en overraskelse, ettersom hans tidligere kolleksjon «CR7» er involvert i en rettssak.

En NFT (Non-fungible token) er en type digitalt eiersertifikat som viser at du eier en unik digital gjenstand, for eksempel et kunstverk, en video eller en lydfil. I 2021 var det stor interesse for NFTs, og det digitale kunstverket «The Merge» satte prisrekord med en salgspris på 91,8 millioner dollar.

Rettsaken

En av Ronaldos tidligere NFT-kolleksjoner, «CR7», ble lansert i november 2022, rett før VM i fotball. Prisen for en NFT startet i intervallet 77 til 10.000 dollar. NFT-ene avbildet animerte ikoniske øyeblikk fra Ronaldos liv, som brassesparkmål og barndomsminner.

Cristiano Ronaldo ble saksøkt for 1 milliard dollar etter å ha promotert NFT-kolleksjonen. Søksmålet hevdet at Ronaldos promotering bidro til å føre folk inn i kostbare og usikre investeringer i uregistrerte verdipapirer, styrket av hans omfattende følgerskare på sosiale medier, og bidro til Binances påståtte svindel.

Det påstås også at Ronaldo burde ha offentliggjort hvor mye han ble betalt av Binance for partnerskapet, som loven krever for slike promoteringer, heter det. Det ble også nevnt at det var en 500 prosent økning i søkeordet «Binance» etter annonseringen.