Trump var tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Selv nekter han både for å ha hatt sex med Daniels og for å ha gjort noe ulovlig.

– Dette er en skam, var den tidligere presidentens aller første reaksjon til frammøtt presse da utfallet var klart.

– Dette var sak som var fikset på forhånd, en skammelig rettssak. Den virkelige dommen kommer 5. november, fra folket, sa Trump på vei ut av rettsbygningen på Manhattan torsdag.

5. november er datoen for det amerikanske presidentvalget, som for alle praktiske formål står mellom sittende president Joe Biden og tidligere president Donald Trump.

– Jeg er en meget uskyldig mann, og det er OK. Jeg kjemper for landet vårt. Jeg kjemper for grunnloven, sa Trump.

Straffeutmålingen i saken kommer 11. juli, bare dager før Trump formelt velges som Republikanernes kandidat.

(NTB)