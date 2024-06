Advokaten til den tidligere sjefen i Wirecard, Markus Braun, har trukket seg som forsvarsadvokat for den tidligere finanstoppen, skriver Financial Times.

Dette regnes som et stort tilbakeslag for Braun, som er anklaget for å ha stått bak Tysklands største bedrageri i næringslivet.

Direktørforsikringen tok slutt

Alfred Dierlamm, en av Tysklands mest kjente advokater innen økonomisk kriminalitet, trakk seg fra saken i slutten av mai etter at midlene fra Brauns direktør- og offisersforsikring tok slutt. Braun kunne ikke betale ham direkte.

I et brev til retten understreket Dierlamm, som har representerte Braun fra før Wirecards kollaps i 2020, at hans beslutning var utelukkende økonomisk begrunnet.



Den tidligere Wirecard-toppen, Markus Braun, har sittet i varetekt siden juli 2020, tapte nylig et sivilt søksmål mot forsikringsselskapet sitt angående direktør- og offisersforsikring som selskapet nektet å utbetale etter at en første transje hadde blitt utbetalt.

Risikerer 15 år

Wirecard, som på sitt høydepunkt var verdsatt til 24 milliarder euro, begjærte konkurs i juni 2020 etter å ha avslørt at halvparten av inntektene og 1,9 milliarder euro i kontanter ikke eksisterte. I etterkant har Braun blitt siktet for bedrageri, tillitsbrudd, regnskapsmanipulasjon og markedsmanipulasjon, og risikerer opptil 15 år i fengsel. Han har nektet for å ha gjort noe galt, skriver FT.

Til tross for at Braun ble kategorisert som en milliardær i Wirecards glansdager, var mesteparten av formuen hans bundet opp i det som er nå verdiløse aksjer. Og hans gjenværende formue er blitt beslaglagt av retten, og hans familieforetak, som forvaltet hans eiendeler, begjærte konkurs tidligere i år.

Rettssaken mot Braun og to andre tidligere Wirecard-topper begynte i desember 2022 og forventes å pågå langt inn i neste år. Til tross for Dierlamms avgang, vil rettssaken fortsette med en statlig betalt advokat, støttet av to ytterligere statlig finansierte advokater.