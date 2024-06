Slik reserverer du deg mot Metas AI-trening

Gjestekommentar: Øystein Flagstad, advokat og partner i GjessingReimers og Julie Bodd Jenssen, daglig leder i It Is Me

INGEN NYTTE: Å dele innlegg som dette har ingen effekt, advarer artikkelforfatterne. Skjermbilde: It Is Me

EUs digitalmarkedsdirektiv ble vedtatt i 2019, og er allerede implementert i de fleste EU-land. Direktivet er nå under innføring i Norge, og forventes å tre i kraft i løpet av 2025. Myndighetene foreslår å innføre et unntak fra eneretten som innebærer at det uten samtykke fra rettighetshaver vil bli tillatt å fremstille eksemplar av verk til «tekst- og datautvinning», som omfatter kopiering av rettighetsbelagt materiale for trening av AI-modeller.

Retten omfatter alle verk man har «lovlig tilgang» til. Det omfatter verk som er gjort åpent tilgjengelige på internett med samtykke fra rettighetshaver og verk som man har tilgang til som en del av en abonnementstjeneste. Det er forutsatt at dette skal kunne skje uten å innhente tillatelse fra rettighetshaver og uten at rettighetshaver får krav på vederlag for bruken.

Øystein Flagstad. Foto: GjessingReimers

Julie Bodd Jenssen. Foto: It Is Me

Fra juni 2024 vil Meta bruke innhold lagt ut på plattformen til å trene Metas egne AI-modeller, med mindre brukerne aktivt reserverer seg. AI-ekspert Inga Strümke har gått ut og sagt at hun har slettet Facebook grunnet dette. Hvis man ikke ønsker å slette Facebook, kan man heller reservere seg.

Hvordan reservere seg?

Logg inn på din Facebook-konto via nettleseren. Gå inn på «Personvern» nederst til venstre på siden. Scroll ned til overskriften «Personvern og generativ AI». Fyll ut skjemaet. Du kan for eksempel skrive følgende i som begrunnelse: «Jeg ønsker ikke at Meta skal bruke mine data til trening av AI. Det jeg har lagt ut på Instagram og Facebook, er kun tenkt for mine venner og andre som jeg har gitt tilgang til innholdet, og er av privat karakter.» Du vil få beskjed om at en OTP er sendt til din mailadresse. Fyll inn koden fra mailen i feltet for dette på Facebook. Send inn skjemaet. Du vil motta en e-post som bekrefter om forespørselen din har blitt godkjent. Sjekk din søppelpost også. Denne ble av artikkelforfatterne mottatt etter et par minutter.

For annet innhold på internett bør du også reservere deg. Dette kan gjøres ved å legge til et forbehold i metadata tilknyttet bilder eller tekst. For innhold som lisensieres til abonnementstjenester, bør du sørge for at tjenesteleverandøren inkluderer dette forbeholdet i kundeavtalen. Ved å ta disse forbeholdene må de som ønsker å bruke ditt beskyttede materiale be om ditt samtykke først.

Øystein Flagstad

Advokat og partner i GjessingReimers

Julie Bodd Jenssen

Daglig leder i It Is Me