SpaceX og Elon Musk saksøkes for kjønnsdiskriminering og oppsigelser

Åtte ingeniører – fire kvinner og fire menn – står bak søksmålet der de sier de ble ulovlig oppsagt da de tok opp bekymringer de hadde om seksuell trakassering og diskriminering av kvinner.

Saksøkerne hevder SpaceX-eier Elon Musk ga ordre om å sparke dem i 2022 etter at de sendte rundt et brev der de omtaler Musk som «distraherende og pinlig» og ba ledere i selskapet om å ta avstand fra seksuelt ladede kommentarer han hadde kommet med i sosiale medier.

I søksmålet, som ble levert inn i Los Angeles, sier de at Musks opptreden ga grobunn for en sexistisk kultur som gjennomsyret SpaceX, og at kvinnelig ingeniører jevnlig ble utsatt for trakassering og sexistiske kommentarer, og at deres bekymringer om arbeidsmiljet ble oversett. Blant annet skal rakettdeler ha blitt beskrevet med ord for mannlige kjønnsorganer og seksuell omgang.

SpaceX har ikke kommet med noe umiddelbart svar på en henvendelse om å kommentere søksmålet, men har tidligere avvist å ha gjort noe galt. Selskapet sier brevet i 2022 var forstyrrende og at de åtte ble sagt opp fordi de brøt med selskapets retningslinjer. De har også avvist at Musk var involvert i beslutningen om oppsigelsene.