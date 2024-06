Sveitsiske fengselsdommer mot medlemmer av Storbritannias rikeste familie

Fire medlemmer i den britiske Hinduja-familien ble fredag dømt til fengselsstraff for å ha utnyttet indiske ansatte ved sitt herskapshus i Genève.

Prakash Hinduja og hans kone Kamal Hinduja fikk fire år og seks måneder hver, mens sønnen Ajay og hans kone Namrata fikk fire års fengsel. De møtte ikke opp i retten.

Familien som sitter på en formue som er anslått til 47 milliarder dollar, ble frikjent for menneskesmugling, men ble dømt på en rekke andre punkter.

Rettssakene mot dem baserer seg på familiens praksis med å bringe tjenere fra India. Hindujaene er også anklaget for å ha konfiskert indernes pass da de ble fløyet til Sveits. Påtalemyndigheten hevdet at hindujaene betalte sine ansatte småpenger og ga dem liten frihet til å forlate huset.

I sin sluttprosedyre anklaget aktor familien for å ha misbrukt forholdet mellom den mektige arbeidsgiveren og de sårbare arbeidstakerne for å spare penger. Ansatte i husholdningen fikk utbetalt en lønn på mellom 250 og 450 dollar i måneden, langt under det de kunne forvente å tjene i Sveits.

Familiens forsvarsadvokater sier at de tre saksøkerne mottok store fordeler, ikke ble holdt isolert og fikk forlate herskapshuset når de ville. Medadvokat Robert Assael hevdet at de ansatte var takknemlige for at Hindujaene hadde gitt dem et bedre liv.

Hinduja-familien eier en rekke aksjer i olje, gass, bank og helsevesen. 200.000 mennesker i 38 land er sysselsatt i Hinduja-gruppen.

(©NTB)