Minkerstatning kan gi lengre ventetid for voldsofre i Danmark

I et svar til Folketinget skriver justisminister Peter Hummelgaard at to erfarne jurister skal være på utlån til det såkalte minksekretariatet i to år. Målet er å redusere bunken med erstatningssaker fra minkbøndene.

For å lokke folk til å søke om å komme på utlån, er statsansatte på Jylland tilbudt 5.000 kroner mer i lønn i måneden. Det tilsvarer drøyt 7.500 norske kroner i måneden eller 90.000 i året.

Men der det kan bli kortere ventetid for minkerstatninger, ligger det altså an til lenger ventetid for voldsoffererstatninger. Nemnda som behandler dette er allerede presset, før de blir to personer færre enn planlagt. Civilstyrelsen, som er den overordnede etaten, skriver til nyhetsbyrået Ritzau at de ansatte som er på utlån, ikke blir erstattet. Nyansettelser gjør at det likevel vil være flere jurister i år enn det var i fjor.

– Det er så uheldig at man tilbyr mer penger til dem som jobber med minkerstatninger, når det får sånne konsekvenser, sier Karin Lorentzen, som stilte spørsmålet til ministeren om saken.

– Det går ut over mennesker som har vært utsatt for traumer, vold og forferdelige hendelser knyttet til kriminalitet, sier hun.