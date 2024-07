Milliardær siktet for heleri

I en fersk kjennelse fra Oslo tingrett fremkommer det at Trond Mohn er siktet for grovt heleri og overtredelse av kulturminneloven. Kjennelsen kommer i etterkant av at politiet beslagla en gullmynt fra romertiden, skriver NRK.

Bakgrunnen for siktelsen er at mynten var lagt ut for salg på en auksjonsside. Franske myndigheter oppdaget den og tok straks kontakt med Økokrim i Norge. I kjølvannet av kontakten mellom landene ble mynten trukket fra auksjonssiden.

– Franske myndigheter mener denne mynten stammer fra et skipsvrak og at mynten aldri skulle vært tatt ut av Frankrike, fordi det er staten Frankrikes eiendom, sier politiadvokat Andreas Meeg Bentzen til NRK.

Shippingmilliardæren mener selv at siktelsen er grunnløs.

– Den gullmynten var i sin tid beslaglagt av tyske myndigheter og ble frigitt på slutten av 90-tallet. Hvis franske myndigheter hadde kontaktet tyske myndigheter, så hadde de forstått at den mynten er fri, sier Mohn til NRK.

Strafferamme på flere år

Heleri reguleres av straffelovens §§332 og 333 og har en strafferamme på opptil seks år, avhengig av hvor grov handling det er snakk om. Med heleri menes lovbrudd som består i kjøp eller annen besittelse av ting som er utbytte av en straffbar handling.

Det straffbare forholdet i saken er ifølge politiet å selge mynten videre. Det fremgår av kjennelsen at det ikke foreligger bevis for at Mohn med overlegg begikk en ulovlig handling da han la ut mynten for salg.

Mohn understreker til NRK at dersom politiet kan bevise at mynten tilhører Frankrike vil han straks gi den tilbake.