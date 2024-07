Nye krav til stiftelsers navn

Gjestekommentar: Advokat/partner Tone Kaarbø og advokat/partner Anne Christine Wettre, Ræder Bing advokatfirma AS

Etter gjeldende rett er det ingen regler for utformingen av navnet til alminnelige stiftelser. Det stilles dermed ikke krav til at ordet «stiftelse» skal inngå i navnet.

Søk i Stiftelsesregisteret viser at omtrent 3 000 stiftelser inneholder ordet «stiftelse», ca. 1 000 inneholder ordet «fond» og ca. 1 400 ordet «legat». De resterende om lag 1 000 stiftelsene har ingen betegnelse i navnet som viser at de er stiftelser.

Krav til navn

Fra 1. juli 2024 innføres nye krav til navnet til alminnelig stiftelser. Det nye kravet kommer som følge av lovendring i stiftelsesloven og gjelder både alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser. Det er inntatt en ny bestemmelse i stiftelsesloven § 10 tredje ledd som innebærer at alle stiftelser skal inneholde ordet stiftelse eller forkortelsen STI i navnet.

Stiftelsen kan selv bestemme om ordet stiftelse skal stå først i navnet (Stiftelsen X), være integrert i navnet (X-stiftelsen), eller stå bakerst i navnet (X stiftelse). I tråd med reglene i språkloven kan stiftelser også bruke den nynorske betegnelsen stifting og stiftinga.

Begrunnelsen for endringen

Når navnet inneholder ordet stiftelse eller forkortelsen STI, vil tredjepart få informasjon om at enheten har organisasjonsformen stiftelse, at den er registrert i Stiftelsesregisteret og er underlagt tilsyn og kontroll av Stiftelsestilsynet. Tredjeparter vil også vite at enheten er underlagt stiftelseslovens særlige krav til forvaltning av stiftelsens kapital.

Maskinell endring ved at STI legges til navnet

For stiftelser som hverken inneholder ordet stiftelse eller forkortelsen STI når loven trer i kraft, vil forkortelsen STI maskinelt bli lagt til bakerst i navnet. Totalt vil ca. 3 500 stiftelser bli registrert med STI bakerst i navnet i Stiftelsesregisteret.