Motorstrid til Høyesterett

I desember i fjor ble den tyske motorprodusenten dømt til å betale Oslo-rederiet I.M. Skaugens konkursbo 62 millioner dollar, tilsvarende 683 millioner kroner etter dagens kurs, pluss store advokatkostnader.

Borgarting lagmannsrett ga konkursboet medhold i at MAN Energy Solutions måtte holdes økonomisk ansvarlig etter å ha manipulert tester av drivstofforbruket i flere motorer som ble levert til gasstankskip Skaugen-rederiet fikk bygd i Kina.

Ifølge dommen førte jukset til at I.M. Skaugen ble forledet til å kjøpe motorer som hadde et betydelig overforbruk av drivstoff, i stedet for å velge en annen motorleverandør som kunne tilby maskiner med lavere forbruk.

BOSTYRER: Espen R. Hamar. Foto: Advokatfirmaet Kvale

Begrenset runde

På nyåret anket MAN til Høyesterett og ba om frifinnelse. Anken ble begrunnet med påståtte saksbehandlingsfeil, feil lovanvendelse og gal bevisvurdering.

Subsidiært ba det tyske selskapet om at saken måtte oversendes til ny behandling i lagmannsretten.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at anken tillates fremmet, men begrenset til spørsmålene om rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. Av slutningen fremgår det at det foreløpig bare skal forhandles om lagmannsretten har bygget på riktig rettsanvendelse i lovvalgsspørsmålet.

I tilfelle Høyesterett skulle komme til at sakens spørsmål ikke er underlagt norsk rett, kan det ifølge beslutningen bli aktuelt å oppheve lagmannsrettens dom og henvise saken til fortsatt behandling i lagmannsretten.

Skaugen-rederiet gikk konkurs høsten 2018. Tilsammen er det anslagsvis dividendeberettigede krav for rundt 1,1 milliarder kroner i boet.

– Grundige dommer

Avgjørelsen i erstatningssaken er den eneste muligheten kreditorene i konkursboet har for å gjenvinne noe av tapene.

«Det foreligger to grundige dommer i saken, og vi føler oss trygge på at dette resultatet vil bli stående», sa bostyrer Espen R. Hamar i Skaugen-boet til Finansavisen i januar.

«Det er ført bevis for at ansatte i MAN Tyskland i en årrekke var involvert i systematisk manipulering av testresultater ved fabrikken i Augsburg», står det i lagmannsrettsdommen.

Ifølge retten visste flere personer i MAN at det var en betydelig risiko for at motorene som ble levert til Skaugens nybygg ikke ville oppfylle kravet til drivstofforbruk som rederiet var blitt garantert.

