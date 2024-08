Skatteetaten har den siste tiden sett nærmere på leger som mottar refusjoner fra Helfo for fastlegeoppdrag. Av 33 leger tatt ut til kontroll er fem hittil anmeldt for grovt skattesvik eller grovt uaktsomt skattesvik, og i én av sakene er det tatt ut tiltale av Økokrim, går det frem av en pressemelding onsdag.

Et fellestrekk er at legene har jobbet hele eller deler av året i Norge i perioden 20-2021, og de fleste av dem har utenlandsk statsborgerskap. Legene har jobbet med fastlegeoppdrag over hele landet.

Kontrollene er ikke avsluttet, men foreløpig er det fastsatt en inntektsøkning på 62,7 millioner kroner – og alt tyder ifølge etaten på at det er unndratt ytterligere vel 100 millioner kroner. 118,5 millioner er ført ut av Norge, og anslått unndratt skatt utgjør rundt 66 millioner.

– Vi vil anmelde flere

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark mener funnene er svært alvorlige og må få konsekvenser.

– Det er viktig at de som begår økonomisk kriminalitet straffeforfølges av politi- og påtalemyndigheten, at de får en merkbar reaksjon i form av straff og at de ikke skal tjene penger på å begå kriminelle handlinger, sier hun i en kommentar.

– Vi vil anmelde flere av legene i tiden som kommer, og de som har unnlatt å rapportere opplysninger risikerer også skjerpet tilleggsskatt, istemmer skattekrim-sjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

– Indikasjoner på dårlig etterlevelse

Nilsen peker videre på at områder med egenrapportering av næringsinntekt med store beløp er et typisk risikoområde Skatteetaten både er oppmerksom på og kontrollerer.

– Vi jobber kunnskaps- og risikobasert. Dette innebærer at vi innretter vår kontrollvirksomhet der vi til enhver tid mener det er størst risiko. I forbindelse med enkeltkontroller fikk vi indikasjoner på at det var dårlig etterlevelse på innrapportering av næringsinntekt hos en del utenlandske leger, fortsetter han.

Skatteetaten minner om at skattepliktige selv er ansvarlige for at opplysningene i skattemeldingen er riktige. Har man ikke innberettet næringsinntekt, kan man selv rette dette i skattemeldingen. Dette kan gjøres inntil tre år tilbake i tid.