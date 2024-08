Brukte egne aksjer som margin uten å rapportere

Det amerikanske finanstilsynet (SEC) kunngjorde mandag anklagelser mot milliardær Carl C. Icahn og hans børsnoterte selskap, Icahn Enterprises L.P. (IEP).

SEC anklager Icahn for å brukt aksjene sine i IEP som personlig marginkreditt for milliarder av dollar, uten å ha opplyst dette. 51-82 prosent av IEPs utestående aksjer skal ha blitt brukt som personlig marginkreditt verdt milliarder av dollar

IEP og Icahn gikk med på å betale henholdsvis 1,5 millioner dollar og 500.000 dollar i sivile bøter for å løse SECs anklager.

– Manglene åpenhet

«De føderale verdipapirlovene pålegger uavhengige krav til åpenhet både for Icahn og IEP. Disse avsløringene ville ha avslørt at Icahn til enhver tid hadde pantsatt over halvparten av IEPs utestående aksjer,» sa Osman Nawaz, leder i en SEC-divisjon.

«På grunn av begge disse manglene i åpenheten, ble eksisterende og potensielle investorer fratatt nødvendig informasjon,» sa Nawaz.

SEC konkluderer med at IEP brøt seksjon 13(a) i Securities Exchange Act av 1934 og regel 13a-1 under den, og at Icahn brøt visse krav til rapportering av reelle eierskapsforhold i henhold til Exchange Act.

Uten å innrømme eller benekte funnene, gikk IEP og Icahn med på å avstå fra fremtidige brudd og å betale de ovennevnte sivile bøtene.