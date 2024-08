Ansatte på eiersiden – hva bør man tenke på?

Gjestekommentar: Advokat/partner Carl Arthur Christiansen og advokatfullmektig Kristine Elisabeth Nielsen, Ræder Bing Advokatfirma AS

Fellesnevneren for vellykkede bedrifter er at de drives frem av dedikerte ansatte. Kunnskapen, ferdighetene og kompetansen bedrifter tilføres gjennom humankapitalen er avgjørende for å lykkes.

Å ta inn ansatte på eiersiden er etter hvert en vanlig ordning. Tekna skriver på sin nettside at om lag halvparten av medlemmene har bonus, opsjoner, aksjer eller incentivordninger i arbeidsforholdet.

Hvordan ordningene utformes variere fra bedrift til bedrift. De problemer vi opplever har oftest rot i at bedriftene ikke har tenkt nøye igjennom det spesielle i sin situasjon, men ensidig har fokusert på skattemessig optimalisering eller ukritisk kopiert løsninger fra andre bedrifter.

Hvorfor eierskap?

Aksjer (eller rett til å kjøpe aksjer - «opsjoner») kan være skattemessig gunstig, og de ansatte vil som «deleier» lettere kunne tenke langsiktig når verdier man tilfører selskapet bidrar til å øke verdien på egne aksjer.

Det er imidlertid ikke gitt at de verdier som aksjer representerer kan la seg realisere. Dersom det ikke er marked for aksjene eller det legges til rette for utbytte, vil aksjer i verste fall tapes eller i lengre tid være en negativ verdi gjennom formuesbeskatning og låst kapital.

Eierskap som grunnlag for felles suksess

I et alminnelig arbeidsforhold vil ansatte gjerne ha et kortsiktig perspektiv (lønn), mens eieren gjerne har et ønske om å utvikle bedriften over tid. Grunnidéen med å tilby medeierskap er å bygge bro over slike motsetninger. Spesielt der bedriften har en begrenset kapitalbase, eller har en mer langsiktig horisont for utvikling.

Men eierskap skaper nye utfordringer også i slike situasjoner. De ansattes ønsker om frihet og få bindinger må holdes opp mot bedriftens ønsker om sikkerhet og langsiktig tilknytning. For de fleste bedrifter er bindinger via konkurranseforbud, opptjeningstid, mulighet for tilbakekjøp mv. forutsetninger for å gi tilgang på eiersiden.

Men slike motsetninger er ikke uforenlige. Risikoen for at den ansattes aksjer faller i verdi øker om andre kan «løpe av gårde» med verdier de ikke har vært med på å skape. Ofte får man derfor en konsensus og forståelse rundt bindingstider og andre restriksjoner.

Skatt og rammebetingelser

De forskjellige modeller for eierskap sirkler gjerne rundt skatt. Skattemessig vil det alltid lønne seg å komme inn tidlig og til en lav verdi. I tillegg til tidselementet er også argumenter rundt «minoritets- og illikviditetsrabatt», samt andre restriksjoner en gjenganger i de forskjellige modellene.