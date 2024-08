Det brenner et blått lys for Ecoteq Energy. Etter Kapitals avsløringer om at selskapet sto i sentrum for en storstilt svindel der aksjeverdier ble blåst opp til 2,6 milliarder kroner, for så å havne i hendene på kjente kriminelle, har de aller fleste involverte forlatt skuten.

På vårparten ble selskapets aksje strøket fra OTC-listen . Selskapets faste revisor i Moore var den første aktøren som trakk seg i april. Daglig leder fulgte så måneden etter, før også styremedlemmene forsvant ut døren på forsommeren. Den eneste rollen som fortsatt er besatt er den som selskapets styreleder.

Mangelen på faktiske personer i nøkkelroller medfører brudd på aksjeloven og har utløst flere runder med advarsler fra Foretaksregistret om at selskapet risikerer å bli tvangsoppløst. Varselet knyttet til manglende revisor ble sendt den 11. juni, med fire ukers frist. Dermed skulle man trodd at Ecoteq allerede var historie.

Oppdatering 26.08.24: I etterkant av at denne saken ble sendt i trykken, får Kapital opplyst at Oslo tingrett har besluttet at Ecoteq Energy skal oppløses som følge av manglende revisor.

Aksjonærer til retten

Rettsdokumenter Kapital har fått tilgang til, viser at advokatselskapet Mazars, på vegne av aksjonærer i selskapet, har fulgt opp konkursprosessen i Oslo tingrett. Dette blant annet med den hensikt å få oppnevnt en habil bobestyrer som kan sikre eventuelle gjenstående verdier så raskt som mulig.

Etter purring fra Mazars da fristen for konkursvarselet var oversittet, skulle det imidlertid vise seg at tingretten hadde gitt Ecoteq ytterligere tre ukers levetid. Dette til tross for at det i aksjeloven heter at “retten skal uten ytterligere varsel ved kjennelse beslutte selskapet oppløst”.

For å få fortgang i prosessen tok aksjonærene så saken til lagmannsretten. Her ble deres anke avvist, men dommerne bemerket likevel følgende:

“Etter lagmannsrettens syn har ikke tingretten anledning til å gi ytterligere frister, etter at varsling med frister for retting er foretatt av Foretaksregisteret.”

Ville spare penger

Bakgrunnen er at tingretten fra januar 2024 innførte praksis med utvidet varslingsplikt for selskaper som risikerer å bli oppløst grunnet manglende revisor. Avdelingsleder og dommer Hanne Tenden forklarer at Oslo tingrett i perioden 2018 til 2023 mottok mellom 72 og 196 slike saker hvert år. Det ble avsagt kjennelse om tvangsoppløsning i 30 til 40 prosent av de innkomne sakene.

Siste mann på dekk: Styreleder Raymond Gerald Bailey er den eneste gjenværende nøkkelpersonen i Ecoteq Energy. Foto: Youtube

“Grunnen til at de øvrige sakene bortfalt var stort sett at selskapet bragte forholdet i orden etter at den opprinnelige fristen satt av Foretaksregisteret var utløpt,” skriver Tenden.

Et prøveprosjekt i 2023 omfattet 25 saker der det ble sendt et eget varsel til styreleder. Resultatet var at 16 av sakene ble tilbakekalt. I fire av sakene viste det seg at selskapet likevel ikke var pålagt å ha revisor. Konklusjonen var at det var mulig å spare en god del tid og, ikke minst, penger.

“Vi innførte rutinen med å gi varsel fordi vi anså at dette ville redusere antall åpninger av tvangsoppløsning i ellers velfungerende selskaper, med en kostnad for selskapet dersom boet ble tilbakelevert, og også for å spare det offentlige for ikke ubetydelige utgifter som rekvirentansvarlig for kostnadene til bobehandling i tvangsoppløsningsbo,” påpeker Tenden.

Rekvirentansvaret er i dag på 63.850 kroner.

Revurderer praksis

Slik Oslo tingrett vurderte aksjelovens ordlyd sammenholdt med forarbeidene, var det ikke oppstilt noe forbud mot at retten gav et ytterligere varsel. Slik de oppfattet loven, var reglene om varsling og de rettstekniske og materielle forenklingene som ble innført i aksjeloven gjort av hensyn til domstolens arbeidsbelastning.

Det kan imidlertid bli en endring på dette etter lagmannsrettens bemerkning:

“Vi ser at lagmannsretten har vurdert dette annerledes, og vil i lys av kjennelsen revurdere vår praksis,” bekrefter Tenden.

Hun svarer ikke direkte på Kapitals spørsmål om Ecoteqs skjebne.

“Når det gjelder behandling av den konkrete saken du spør om, vil dette avgjøres av behandlende dommer,” skriver hun.

Hovedkontoret: Ecoteq har forretningsadresse i denne leilighetsgården i Professor Dahls gate på Oslo vest. Det er også hjemmeadressen til tidligere administrerende direktør, som gikk av for flere måneder siden. Foto: Thomas Bjørnflaten

Kritikk fra tilsynet

Det kan bemerkes at det tilsynelatende er liten aktivitet i Ecoteq Energy pr. i dag. Selskapets registrerte forretningsadresse er fortsatt privatboligen til tidligere daglig leder, som takket for seg i begynnelsen av mai – neppe noe godt tegn.

Å finne en ny revisor må også antas å kunne bli en utfordring, gitt selskapets nylige historikk. I forbindelse med den omstridte transaksjonen, hvor en nærmest verdiløs oljelisens i USA ble verdsatt til 2,6 milliarder norske kroner, ble KWC Revisjon hentet inn etter at Moore nektet å gå god for verdsettelsen av underliggende verdier.

Da saken sprakk åpnet Finanstilsynet sak mot KWC, noe som ledet til krass kritikk. Tilsynet mente å ha avdekket flere overtredelser av hvitvaskingsloven og revisorloven.

– KWC Revisjon tar til etterretning at Finanstilsynet har valgt å avslutte tilsynssaken, skrev partner og styreleder Trond Bjerge, men påpekte at tilsynet unnlot å ilegge selskapet gebyr for forholdene som var avdekket.

Videre avviste Bjerge at KWC Revisjon har “hatt noe å skjule”. Selskapet måtte imidlertid levere inn sin tillatelse som revisjonsforetak og de to statsautoriserte revisorene har måttet levere tilbake sine autorisasjoner som statsautoriserte revisorer.

Kapital har forsøkt å få en kommentar fra styreleder Raymond Gerald Bailey i Ecoteq i anledning denne saken, uten å få svar.

Revisorene, rådgiverne og revestrekene Gjennom flere artikler har Kapital avdekket hvordan revisorer, advokater og rådgivere bidro til å pumpe opp verdien av et norsk gråmarkedsselskap til flere milliarder kroner, og hvilke koblinger denne transaksjonen har til organisert kriminalitet.

Sentralt i saken står en omstridt deal der selskapet Ecoteq Energy, tidligere omtalt som Aladdin Oil og Araca Energy og som ble omsatt på Euronext NOTC-listen, kjøpte et selskap som angivelig inneholdt en oljelisens i USA. Da Ecoteqs faste revisor ikke ville gå god for verdsettelsen av oljelisensen, som skulle brukes som et såkalt tingsinnskudd i forbindelse med en rettet emisjon i selskapet, kom to statsautoriserte revisorer i KWC inn i bildet og gikk god for at oljelisensen var verdt 2,6 milliarder kroner.

Avtalen om emisjonen på 2,6 milliarder kroner ble så forseglet under en generalforsamling der Sands-partner Lars Tormodsgård var møteleder og administrerende direktør Harald Sætvedt, som i dag er PR-rådgiver i selskapet CorpCann, signerte protokollen.

På begge sider av bordet i den omstridte transaksjonen finner vi flere kjente kriminelle, deriblant svenske Anthony “Two Times” Norman. I forbindelse med en av de siste årenes største hvitvaskingssaker har Norman blitt knyttet til det svenske Foxtrot-nettverket samt det irske Kinahan-kartellet.

Blant de øvrige aksjonærene som skal ha blitt tilgodesett med aksjer i emisjonen, finner vi også en av de involverte i det voldsomme ranet av Nationalmuseum i Stockholm rundt årtusenskiftet, samt hans partner, som mot slutten av fjoråret forsvant sporløst under en forretningsreise i Florida.

Den norske finansakrobaten Thomas Øye er en gammel forretningsforbindelse av “Tony Two Times”. I likhet med sistnevnte kan også Øye kobles til det store hvitvaskingsnettverket som norske Økokrim har vært med på å rulle opp. Øye kan også knyttes til Kinahan-nettverket, bl.a. gjennom delt kontor.

Ecoteq Energy ble i vår strøket fra Euronext NOTC. Dette etter at norske småsparere i lang tid hadde kunnet kjøpe aksjer i selskapet eid av en gruppe kriminelle.

Selskapets revisor, administrerende direktør og tre styremedlemmer har i tur og orden trukket seg etter Kapitals avsløringer.

Disse avsløringene medførte også at Finanstilsynet åpnet tilsyn hos KWC Revisjon. Tilsynet konkluderte med at KWC, som har vært sakkyndig i over 250 rettssaker og voldgiftssaker, hadde begått så mange lovbrudd i saken at selskapet måtte levere tilbake sin autorisasjon som revisjonsselskap.

Kritikken gikk hardest utover selskapets adm. direktør Simen B. Weiby, som også var styremedlem i Skattebetalerforeningen, samt selskapets styreleder Trond H. Bjerge. Etter at Finanstilsynet påpekte at de har begått en rekke brudd på revisor- og hvitvaskingsloven, måtte de levere tilbake sine autorisasjoner som statsautoriserte revisorer. – Jeg kan ikke huske å ha vært borte i lignende saker tidligere, oppsummerte NHH-professor Frøystein Gjesdal.

KWC har nå blitt saksøkt av en gruppe tidligere aksjonærer i Ecoteq, som har opplevd å bli kraftig utvannet etter emisjonen på 2,6 milliarder kroner hvor gruppen med de kriminelle investorene ble tilgodesett. De tidligere aksjonærene krever nå 83 millioner kroner i erstatning fra KWC.

Samtidig har Tilsynsrådet for advokatvirksomhet åpnet tilsyn hos advokatfirmaet Sands og partner Lars Tormodsgard og jobber nå med bl.a. å sjekke selskapets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.