Uber fikk gigantbot

Den stive summen, tilsvarende over 3,4 milliarder kroner etter dagens kurs, må Uber betale etter at det nederlandske datatilsynet fant bevis for at selskapet hadde delt data om de europeiske sjåførene med amerikanske servere.

I det som blir omtalt som et alvorlig brudd, har Uber delt drosjelisenser, stedsdata, bilder, betalingsopplysninger, id-papirer og i noen tilfelle informasjon om kriminell og medisinsk historie.

– Uber møtte ikke kravene i EUs personvernforordning (GDPR) med hensyn til overføringer til USA. Det er veldig alvorlig, sier styreleder Aleid Wolfsen i det nederlandske datatilsynet mandag.

Dataene skal ha blitt overført over en toårsperiode.

Uber sier at de kommer til å anke boten.

– Denne mangelfulle avgjørelsen og den ekstraordinære boten er fullstendig uberettiget, sier en talsperson for Uber i en uttalelse.

Selskapet mener at deres dataoverføringsprosess var i samsvar med GDPR-lovgivningen.

– Vi vil appellere og er sikre på at sunn fornuft vil seire, heter det i uttalelsen.

(NTB)