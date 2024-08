Nordmann siktet for millionsvindel av Amazon

Ved å få tilgang til brukerkontoer på Amazon og reklamert på varer, fikk mannen i 30-årene refundert penger, skriver Nordlys. Som erstatning fikk mannen en type tilgodelapper som han brukte til å kjøpe digitale verdikoder som han solgte videre til en utenlandsk statsborger.

Den ulovlige aktiviteten skal ha pågått fra 2015 og fram til i fjor. Norsk politi pågrep ham etter å ha blitt varslet av amerikanske myndigheter i fjor vår. Den siktede erkjente straffskyld tidlig i etterforskningen.

Mannen er nå siktet for bedrageri og grov hvitvasking.

– Etterforskningen viser at han har mottatt minst 5,4 millioner kroner for salg av digitale koder. Han innrømmer å ha videresolgt disse for rundt 50 prosent av verdien. Dette innebærer at bedrageriet ovenfor Amazon er på opp mot 10 millioner kroner, heter det i siktelsen fra Kripos.

(NTB)