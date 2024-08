En domstol i Sveits har dømt de to tidligere PetroSaudi-toppene Tarek Obaid og Patrick Mahony til lange fengselsstraffer for deres roller i kollapsen av Malaysias statlige fond 1MDB, skriver Financial Times.

De bli også funnet skylding i nesten 600 tilfeller av hvitvasking, hvor de skal ha forsøkt å dekke over opprinnelsen til mer enn 12 milliarder dollar for svindelens antatte bakmann Jho Low, som var en uoffisiell, men mektig rådgiver for fondet.

DØMT: Najib Razak, som var Malaysias statsminister fra 2009 til 2018 ble i 2020 dømt til 12 års fengsel og må betale en bot på 210 millioner malaysisk ringgit, som tilsvarer 510 millioner kroner. Foto: Bloomberg

Low er fortsatt på rømmen, men hadde et nært forhold til daværende statsminister Najib Razak, som i 2020 ble dømt for sin rolle i skandalen, skriver FT.

Finansierte luksuriøst livsstil

Ifølge den sveitsiske påtalemyndigheten skal Obaid og Mahony skal ha brukt de stjålne pengene til å finansiere ultraluksuriøse livsstiler, som inkluderte kjøp av edelstener og eiendommer i London og Geneve, samt brukt enorme summer på privatfly og luksusyachter, før de ble tiltalt i april i fjor.

Aktor i saken kalte det «århundrets svindel» og mente oljetoppene var «kalkulerende, manipulerende og obskønt grådige».

I 2009 skal de ha lurt fondet til å investere 1 milliard dollar i det som det trodde var et legitimt joint venture med det Geneve-baserte oljeselskapet PetroSaudi.

I 2010 skal Obaid og Mahony ha fått ut ytterligere 500 millioner dollar fra fondet for det de hevdet var et islamsk lån.

Og i mai 2011 tok de 330 millioner dollar for å finansiere et «ikke-eksisterende boreprosjekt i Øst-Saudi-Arabia», ifølge tiltalen.

Dømt til 7 års fengsel

Dommerne ga Obaid en fengselsstraff på syv år og Mahony seks år. Imidlertid er ikke dommen rettskraftig ennå, da de tiltalte fortsatt har mulighet til å anke.

Obaids advokat hevder at hans klient «nekter for å ha begått noe lovbrudd og vil be om full frifinnelse for lagmannsretten». Mahonys advokat har ikke svarte FT på forespørsel.