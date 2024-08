Torsdag ettermiddag avslørte NRK at en næringslivstopp hadde blitt siktet for snikfilming under Arendalsuka, og fredag røper Dagens Næringsliv at det var en av deres journalister som oppdaget snikfilmingen og anmeldte saken sammen med de andre fornærmede.

Hotellene og overnattingsstedene er alltid stappfulle under Arendalsuka, og det førte til at den mannlige næringslivstoppen delte leilighet med en politiker, to kvinnelige kolleger og en journalist.

Ifølge de fornærmede i saken var kameraet montert inne i en mobil høyttaler, som tilhører mannen. Høyttaleren var plassert på badet, og de fornærmede mener de ble filmet under oppholdet i Arendal.



Det er DN-journalisten som først skal ha fattet mistanke rundt den tilsynelatende uskyldige bærbare høyttaleren, og etter noen raske undersøkelser fant ut at høyttaleren egentlig var et spionkamera.

Vil samarbeide med politiet

Den siktede skal ha en toppstilling i en norsk næringsorganisasjon, og ifølge advokaten hans er han innstilt på å legge alle kortene på bordet.

– Han er innstilt på å samarbeide med politiet, for å kunne avklare alle aspekter i saken, herunder legge alle kortene på bordet og erkjenne de faktiske forhold, skriver advokat Alexander Nyheim Jenssen representerer den siktede til NRK.

– Min klient er først og fremst svært lei seg og skamfull over saken og ønsker å bidra til en rask, ryddig og rettferdig avklaring i rettssystemet av hensyn til de som er berørt, sier Jenssen og legger til at klienten hans for tiden er sykmeldt og går til behandling.



Styrelederen i organisasjonen hvor mannen har en ledende stilling, ønsker ikke kommentere saken overfor NRK og viser til at den behandles som en personalsak.

De kvinnelige kollegaene får bistand fra advokat, og ønsker ikke å uttale seg nærmere rundt saken av hensyn til etterforskningen. En varslingssak skal ha blitt opprettet hos arbeidsgiver.