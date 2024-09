Onkel Skrue: – Skatteetaten tok Munch-dusøren min

Det var stor kontrovers rundt tilbakeføringen av Edvards Munch “Skrik” og “Madonna”, som ble stjålet under et væpnet ran på Munchmuseet på Tøyen i Oslo i 2004. En dusør på fire millioner kroner ble utlovet for at maleriene skulle komme til rette – noe de til slutt gjorde. Politiet og påtalemyndigheten har aldri bekreftet hvem som faktisk fikk pengene.

Derimot har det gjennom årene blitt påstått at dusøren ble utbetalt til den kjente kriminelle Imran Saber, også kjent som “Onkel Skrue”. Saber ble for alvor et kjent navn i norsk offentlighet etter å ha vært David Toskas finansmann på begynnelsen av 2000-tallet. Han var involvert i både den såkalte Koffertsaken, hvor han skulle inndrive fem millioner kroner av den kjente finansakrobaten Thomas Øye, og i den såkalte Wonderboy-saken, som gjaldt smugling og heleri.

– Har tatt alt

At det var Saber som mottok dusøren er noe han langt på vei har bekreftet tidligere. Men i begynnelsen av september, i rettssal 227 i Oslo tingrett, ble det også kastet nytt lys over hva som deretter skjedde med millionbeløpet. Ifølge Saber ble dusøren riktignok utdelt til ham, men pengene skal til slutt ha endt opp tilbake i statskassa.

– De tok beslag i mine personlige eiendeler. De har tatt erstatningspengene jeg fikk av staten etter at det ble slått fast at jeg hadde vært mishandlet av barnevernet. Skatteetaten har til og med tatt dusøren min, forklarte en amper Saber fra vitneboksen.

– Hvilken dusør snakker du om? skjøt dommeren inn.

– Du vet, Munch-dusøren som ble utbetalt. Fire millioner kroner. Jeg kan ikke egentlig snakke om det. Det er en kjennelse fra Høyesterett.

Årevis med skattestrid

Den nylige seansen i tingretten handlet om at Saber mener seg urettmessig forfulgt av Skatteetaten i en årrekke. Etter flere rettsrunder, som Saber gjennomgående har tapt, gikk etaten i 2023 til det skritt å ilegge ham tilleggsskatt for uopplyste inntekter. En rasende Saber mener dette er komplett urimelig, og svarte med å saksøke staten.

Skattemyndighetene mener at Saber har formidlet kunst, privatlån og solgt luksusgjenstander uten å betale hverken skatt eller moms i årene fra 2007 til 2015. Først vedtok de et opprinnelig arrestkrav på over 2,5 millioner kroner, i sammenheng med en større helerisak i 2016, hvor Saber var tiltalt. Her ble Saber ble først dømt, men siden frifunnet av Borgarting lagmannsrett i 2020.

Det satte imidlertid ikke en stopper for saken hos Skatteetaten, som sikret seg en rekke private eiendeler politiet hadde beslaglagt i forbindelse med helerisaken. Det dreide seg blant annet om gull, bilder av kjente kunstnere og biler.