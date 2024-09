Stratos er ikke bare en sjokolade

Gjestekommentar: Advokat/partner Trygve M. Gravdahl, Ræder Bing advokatfirma

Mange har fått med seg at det har pågått en langvarig sjokoladetvist (no pun intended) mellom Orkla Confectionery & Snacks Norge AS og Mondelez Norge AS om krenkelse av Orklas rettigheter til blåfargen på Stratos sjokoladen.

Advokat/partner Trygve M. Gravdahl i Ræder Bing advokatfirma. Foto: Selskapet

En morsom og interessant sak hvor Oslo tingrett våren 2024 ga Orkla, som har Stratos-sjokoladen, medhold. Tingretten fant den spesielle blåfargen for Stratos var innarbeidet som varemerke. Dermed kunne ikke Mondelez selge Freia Boble med lignende blåfarge. Denne saken ble nylig forlikt før den skulle opp i lagmannsretten.

Ukjent sak – navnet STRATOS for utested

En annen interessant sak om navnet STRATOS har muligens gått under radaren hos mange. Saken har særlig interesse for eiendomsbransjen og serveringsbransjen.

Saken har sin begynnelse fra 1935 da lokalet på toppen av Folketeaterbygningen på Youngstorget fikk navnet STRATOS. Lokalene huset en restaurant med samme navn og var i drift helt frem til 1986.

I 2011 ble lokalene leid ut til byOSLO som etablerte et utested i lokalene. Utestedet ble snart et av de mest populære utestedene i Oslo.

Tvist mellom utleier og innehaver av utestedet – hvem eier varemerket?

I 2021 ble leieforholdet avsluttet da gårdeieren ikke lenger ønsket denne typen virksomhet i lokalene.

byOSLO var av den oppfatning at de hadde lagt ned mye ressurser i navnet STRATOS og ønsket derfor å ta med seg dette navnet til nye lokaler. For å sikre seg eneretten til STRATOS søkte derfor byOSLO om varemerkeregistrering av navnet for en rekke eiendoms og utelivsrelaterte tjenester.

Gårdeier – Youngstorget Eiendom – protesterte mot dette. Gårdeier leverte inn en innsigelse mot varemerkeregistreringen til Patentstyret.

Innsigelsen var begrunnet med at det var Youngstorget Eiendom som eide STRATOS navnet selv om de ikke tidligere hadde registrert dette som varemerke. En varemerkerettighet kan oppnås enten gjennom registering eller gjennom at man innarbeider varemerket, og det var dette Youngstorget Eiendom bygget sitt krav på.

Utleier vant i tingretten

Youngstorget Eiendom tapte saken i Patentstyret.

I klageomgangen til Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) vant Youngstorget Eiendom. KFIR kom til at navnet STRATOS var blitt innarbeidet over lang tid og av flere leietagere, og at rettigheten til navnet lå hos Youngstorget Eiendom.

Saken ble deretter brakt inn for Oslo tingrett. Tingretten avsa dom 31. mai 2024 hvor konklusjonen var at varemerkerettighetene til STRATOS ligger hos Youngstorget Eiendom. Dommen ble rettskraftig i august.

Denne saken viser at det for aktører i eiendomsbransjen, enten det er eier, utleier eller leietager, er viktig å være bevisst på å regulere eierskap og bruksrett til navn på lokaler eller bygg i avtaler.