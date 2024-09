– De nordiske landene har hatt en enorm økning av nettbaserte bedragerier de siste årene. Vi ser at de kriminelle opererer på tvers av landegrensene. Samarbeid mellom myndighetene i de nordiske landene er derfor av stor betydning i kampen mot kriminaliteten, sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth.

I en trusselvurderingen som offentliggjøres tirsdag, legger Økokrim i Norge og politimyndigheter i de fire andre nordiske landene fram sine anbefalinger for hvordan Norden kan styrke sin felles kamp mot digitale bedragerier.

Det er omfattende tilfeller av nettbaserte bedragerier i hele Norden. Profitt fra bedragerier investeres blant annet i narkotika og våpen, og finansierer alvorlig organisert kriminalitet, ifølge Økokrim.

Svindlet for 9,6 milliarder kroner

I 2023 ble nærmere 260.000 digitale bedragerier anmeldt til politiet i de nordiske landene, men mørketallene er store. De kriminelle svindlet til seg anslagsvis 828 millioner euro, eller rundt 9,6 milliarder kroner, bare i fjor.

Flere gjerningspersoner bak nettbankbedragerier er tilknyttet organiserte kriminelle nettverk og opererer på tvers av landegrensene. Samarbeid innad i Norden er dermed avgjørende for å kunne bekjempe disse bedrageriene, ifølge Lønseth.

I trusselvurderingen legges det fram flere anbefalinger for å bedre kunne bekjempe denne formen for kriminalitet. Blant annet bedre teknologi og analytiske verktøy hos politimyndighetene, og lovendringer som gjør at man lettere kan dele informasjon mellom banker, telekomsektoren og politiet.

Må ansvarliggjøre some-selskapene

De nordiske politimyndighetene mener også at teknologiselskapene må ansvarliggjøres. Teknologigigantene tjener penger på svindelannonser, slås det fast i rapporten.

– En mer effektiv måte å forhindre annonser for falske investeringer i sosiale medier kan være å sette press på tekgigantene eller endre lovene for å ansvarliggjøre dem i større grad for innholdet og annonsene på deres plattformer. Dette vil kreve at selskapene må gå gjennom annonsene før publisering istedenfor å fjerne dem etter at de allerede er publisert, heter det.

(NTB)