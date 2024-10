Adams er tiltalt på fem punkter, blant annet for å ha mottatt ulovlige valgkampbidrag og bestikkelser.

Påtalemyndigheten sier Adams takket ja til blant annet en luksusreise betalt av rike utenlandske forretningsfolk. En tyrkisk diplomat skal ha prøvd å skaffe seg innflytelse over Adams ved å få ham til å skaffe godkjenning av brannforskrifter ved et nytt konsulat i New York.

Ifølge tiltalen skjulte Adams reiser han hadde fått, fra selvangivelser, og han beordret andre til å lage papirspor for å få det til å se ut som om det var Adams selv som hadde betalt dem.

Mobilbeslag

FBI-betjenter gikk tidligere torsdag inn i Adams' bolig og beslagla mobiltelefonen hans, bare timer før korrupsjonstiltalen ble offentliggjort.

Beslaget ble gjort i Adams' hjem på Manhattan tidlig torsdag morgen, timer før offentliggjøringen av tiltalen.

– Føderale betjenter dukket i morges opp på Gracie Mansion i et forsøk på å lage spetakkel igjen og ta ordfører Adams' telefon igjen, sier ordførerens advokat Alex Spiro.

Spiro legger til at Adams ikke er pågrepet.

– De sender et tosifret antall agenter for å hente en telefon når vi med glede kunne ha levert den inn selv, sier Spiro.

Adams hadde selv ikke kommentert tiltalen torsdag formiddag, men Spiro sier at Adams «ser fram til dagen i retten».

Avviser å ha gjort noe galt

Adams' telefoner og et nettbrett ble i november i fjor beslaglagt av FBI, og boligen til en av hans viktigste økonomiske bidragsytere ble gjennomsøkt.

Adams har hele tiden avvist å ha gjort noe galt.

Onsdag kveld sa Adams at en eventuell tiltale vil være «fullstendig grunnløs, basert på løgner», og at han ikke ville trekke seg hvis han ble tiltalt.

Adams ble valgt for tre år siden og lovet i valgkampen å slå ned på kriminaliteten i storbyen, der det bor i overkant av 8 millioner innbyggere.

(NTB)