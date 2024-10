Bjørn Rune Gjelsten er siktet etter jaktulykke

Tidligere konsernsjef i Aker RGI, Bjørn Rune Gjelsten, er siktet etter en jaktulykke torsdag, skriver VG.

– Vi ønsker å gå ut med dette for å unngå spekulasjoner, sier den kjente forretningsmannen, til VG.

På torsdag ble det kjent at en person ble siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen. Konen til Gjelsten, Solveig Gjelsten, ble skadet, opplyser ektemannen ovenfor VG. Han bekrefter at de har «dialog med politiet» og at det var han som skjøt.

– For å unngå spekulasjoner ønsker ekteparet Gjelsten å gi en kort redegjørelse for ulykken. Solveig og Bjørn Rune Gjelsten har jaktet sammen i nærmere 40 år, og oppholder seg spesielt mye i terrengene Messelt og Kiær i Østerdalen, heter det i meldingen som Gjelsten har sendt til VG.

– I forbindelse med opptrening av en unghund for rypejakt var Solveig Gjelsten hundefører, denne gangen uten våpen. I en situasjon der rype ble felt for en eldre hund av Bjørn Rune Gjelsten, ble Solveig Gjelsten truffet av noen hagl på lang avstand, ca. 40–50 meter, skriver Gjelsten til VG.

Ingen alvorlig skade

Solveig Gjelsten har ingen alvorlig skader, men er enda på Ullevål sykehus, opplyser nyhetsbyrået.

– Dette er en traumatisk opplevelse for ekteparet Gjelsten, og de ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til media knyttet til hendelsen, står det i meldingen VG har lest.

Politiet vil ikke gi flere detaljer til VG, men politiadvokat Hildegunn Tronsli bekrefter siktelsen.