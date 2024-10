Norsk OnlyFans-modell tiltalt for grov skatteunndragelse

Nå er kvinnen i 30-årene tiltalt for grov skatteunndragelse og brudd på bokføringsplikten. Ifølge tiltalen skulle hun betalt 1,1 millioner i skatt av inntektene hun fikk fra OnlyFans, melder Drammens Tidende.

Skatteetaten reagerte da de ble klar over at kvinnen solgte bilder av seg selv på OnlyFans og anmeldte henne til politiet med mistanke om skattesvik. Da politiet gjennomgikk økonomien hennes, oppdaget de at inntekten var betydelig. Ifølge tiltalen tjente hun 2,7 millioner på OnlyFans over en treårsperiode.

Kvinnen har tidligere gitt uttrykk for at hun levde godt på salg av bilder på nettstedet, men inntektene hun rapporterte inn til skattemyndighetene sto ikke i stil. I årene 2020 til 2022 oppga hun null i inntekt.

Advokat Randulf Schumann Hansen forsvarer kvinnen.

– Jeg avventer med å kommentere til jeg har drøftet saken med min klient, sier Schumann Hansen til avisen.

Kvinnen må møte i tingretten i Drammen 7. januar neste år. Retten har satt av to dager til behandlingen av saken.