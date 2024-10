Investor tiltalt for fyllekjøring

En investor og næringslivsleder i 60-årene fra Færder er tiltalt for kjøring med 2,52 promille. Det var Tønsberg Blad som omtalte tiltalen først.

Ifølge tiltalen skal hendelsen ha skjedd i midten av juli. Investoren skal ha drukket både før og etter kjøreturen, men mannen hevder ifølge Tønsberg Blad at han drakk alkohol først etter at hadde parkert bilen hjemme hos seg selv.

Tatt hjemme

Mannen skal også ha trakassert butikkpersonalet i en blomsterbutikk.

I tiltalen står det at mannen «luktet av alkohol og var ustø, samt opptrådte kjeftete, ufint og irritert mot betjeningen».

Da personalet så ham sette seg inn i bilen sin og kjøre av gårde, ringte de politiet, som pågrep mannen hjemme hos seg selv kort tid etter.

To påfølgende blodprøver etter pågripelsen viste fallende rus med promille på 2,52 i den første og 2,43 i den andre.

Han er også tiltalt for å ha drukket alkohol etter at han burde forstått at politiet ville innlede etterforskning etter oppførselen hans i butikken, står det i tiltalen.

Tidligere dømt

Mannen skal også tidligere ha blitt tatt for fyllekjøring, senest i 2021, da han ble dømt til 30 dagers fengsel og 100.000 kroner i bot for ha kjørt bil med 2,4 i promille. Også det skal ha skjedd i Færder.

Rett før jul må den Færder-baserte næringslivstoppen møte i tingretten, tiltalt for brudd på vegtrafikklovens paragraf 31.

Tønsberg Blad skriver at politiinspektør Magnar Pedersen, som er aktor, antyder at det kan bli aktuelt å be retten fengsle mannen i tre måneder. Boten skal kunne ligge på rundt 1,5 ganger brutto månedslønn.