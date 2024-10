– Jeg tenker ut ifra den rollen jeg har i saken, er det helt riktig av politiet å henlegge saken mot Tom Hagen når man etter mange års etterforskning ikke har funnet bevis for at Hagen er skyldig. Slik jeg ser det, ville Anne-Elisabeth Hagen kun hatt et mål: At den eller de rette skyldige blir tatt, sier Lier til Dagbladet.

Hagen har hele tiden nektet for å ha noe som helst å gjøre med konas forsvinning.

Politiet valgte på holde forsvinningen hemmelig da savnetmeldingen kom inn 31. oktober for seks år siden, fordi de ikke ville sette livet hennes i fare. Først i slutten av januar året etter gikk de offentlig ut med saken.

Det er siden blitt reist spørsmål ved om viktige bevis kan ha gått tapt i perioden da kun politiet, familien og en håndfull medier kjente til forsvinningen.

– Ingen holdepunkter

På sin pressekonferanse fredag opplyste Øst politidistrikt at det ikke finnes holdepunkter for at Hagen er involvert i konas forsvinning i 2018.

– Med bakgrunn i den omfattende etterforskningen som er gjennomført, er det ikke holdepunkter for at Tom Hagen er involvert i at hans kone forsvant, sier påtaleleder i Øst politidistrikt Vibeke Schøyen på en pressekonferanse.

Hun kaller etterforskningen omfattende og kompleks.

– Etterforskningen knyttet til mistankegrunnlaget har vært en av de viktigste prosjektene vi har utført i senere tid og det siste årene, sier hun.

Politiet i løpet av snart seks års etterforskning gjennomført cirka 700 vitneavhør, innhentet over 6.000 timer med videoovervåking og gjort omfattende tekniske undersøkelser.

Over 26.000 tips er mottatt i saken så langt.

(NTB)