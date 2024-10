Giuliani må gi fra seg New York-leilighet og luksusklokker

Den tidligere borgermesteren i New York, Rudy Giuliani, har fått ordre om å overlevere sin leilighet på Manhattan, en Mercedes-Benz, luksusklokker og New York Yankees-samleobjekter til to valgmedarbeidere i Georgia, skriver Financial Times.

Giuliani ble i desember i fjor dømt for å ha ærekrenket valgmedarbeidere i etterkant av valget i 2020, og den tidligere personlige advokaten til Donald Trump må betale 148 millioner dollar for å ha kommet med uriktige anklager mot valgfunksjonærene.

Har syv dager på seg

Giuliani hevdet gjentatte ganger at de to var blitt filmet av overvåkingskamera med kofferter fylt av ulovlige stemmesedler, til tross for at en etterforskning viste at de to på lovlig og redelig vis talte stemmesedler.

En dommer besluttet tirsdag at 80-åringens eiendeler må overføres til Ruby Freeman og Wandrea Moss for å oppfylle dommen, og ga Giuliani syv dager til å etterkomme ordren.

Tirsdagens ordre forverrer den tidligere ordførerens mange juridiske og økonomiske problemer, som hovedsakelig stammer fra hans handlinger som Donald Trumps personlige advokat under og etter presidentvalget i 2020. Giuliani står også overfor strafferettslige anklager om angivelig valginnblanding i Georgia og Arizona, samt flere sivile saker, inkludert en påstand om seksuell trakassering, skriver FT.

Lauren Bacalls Mercedes

Giuliani forsøkte opprinnelig å skjule eiendelene for Freeman og Moss, samt andre kreditorer, ved å søke om konkursbeskyttelse etter at han ble dømt. Den begjæringen ble avvist i juli etter at en føderal dommer fant at han hadde «unnlatt å gi et nøyaktig og komplett bilde av sine økonomiske forhold i de seks månedene denne saken har vært behandlet» og at han «ikke engang hadde ansatt en revisor, som er det mest grunnleggende av steg».

Ifølge FT sendte advokatene til valgfunksjonærene kort tid etter avvisningen inn en begjæring om besittelse av eiendeler som de hevdet var verdt omtrent 10 millioner dollar.

Eiendelene som ble krevd inn var blant annet Giulianis leilighet på Upper East Side, en 1980 Mercedes som tidligere hadde vært eid av Lauren Bacall, samleobjekter knyttet til baseballaget New York Yankees og mer enn 20 luksusklokker.

Giuliani, som nå har fått mistet advokatbevilling sin i New York og Washington DC, forsøkte også å utsette overføringene til etter presidentvalget, i frykt for en «mediefrenzy». Men den forespørselen ble blankt avvist av dommeren.