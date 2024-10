Regler om skatteamnesti oppheves

Gjestekommentar: Senioradvokat Alex Esra Jægersen og advokat/partner Tone Kaarbø, Ræder Bing advokatfirma

Forslaget om å oppheve dagens regler om skatteamnesti/ «frivillig retting» av skattemeldinger innebærer en vesentlig innskrenkning i adgangen til å rette feil eller mangler i skattemeldingen, uten å bli ilagt tilleggsskatt. Det er fremdeles mulig å benytte ordningen, men det begynner å haste.

Mulighet til å unngå tilleggsskatt og straff

Det norske skattesystemet er tillitsbasert og bygger på at de skattepliktige i rett tid gir korrekte og fullstendige opplysninger til myndighetene. Skattemyndighetene har ikke selv mulighet eller kapasitet til å innhente fullstendige opplysninger for å fastsette skatten for hver enkelt skattepliktig.

Senioradvokat Alex Esra Jægersen og advokat/partner Tone Kaarbø, Ræder Bing advokatfirma Foto: selskapet

For skattytere som har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Skatteetaten gir dagens regler en mulighet til å bringe inntil ti år gamle forhold i orden, og samtidig unngå tilleggsskatt eller å bli anmeldt til politiet. Forutsetningen er at skattyter gir fullstendige opplysninger på egen oppfordring og før skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak. Selv om en unngår tilleggsskatt, må den skattepliktige betale den unndratte skatten med renter.

Ordningen ble opprinnelig innført på 1950-tallet og har blitt endret en rekke ganger. Ordningen har like fullt vært en viktig faktor for at betydelige underrapporterte inntekter og formuer er kommet til beskatning i Norge. Med inngåelsen av informasjonsutvekslingsavtaler med andre stater og mottak av tredjepartsopplysninger, har Skatteetaten i dag vesentlig bedre oversikt over de skattepliktiges skattemessige forhold. Regjeringen mener derfor at det ikke lenger er behov for lempelige regler om frivillig retting.

Foreslår å oppheve reglene om frivillig retting

Regjeringen foreslår å oppheve reglene om frivillig retting, og foreslår at det i stedet inntas et unntak for tilleggsskatt under reglene om egenendring. Lovteknisk innebærer dette at det i utgangspunktet ikke skal ilegges tilleggsskatt når den skattepliktige endrer sin tidligere skattefastsetting etter reglene om egenendring.