Gjestekommentar: Advokat/partner Mari Kimsås-Otterbech og advokatfullmektig Thea Karlsen, Ræder Bing advokatfirma

Arbeidsgivere kan i dag i medhold av arbeidsmiljøloven fastsette en bedriftsintern aldersgrense i virksomheten på 70 år. Det vil si at arbeidsforhold på nærmere vilkår kan bringes til opphør før arbeidstakerne oppnår arbeidsmiljølovens aldergrense på 72 år. Dersom virksomheten har fastsatt en bedriftsintern aldersgrense, vil dette normalt fremgå av arbeidstakernes arbeidsavtale.

Bakgrunn – økt behov for arbeidskraft

Regjeringen ønsker nå å avvikle adgangen til å innføre bedriftsinterne aldersgrenser, og har i den forbindelse sendt ut et høringsnotat.

Et av argumentene for å avvikle ordningen er nært tilknyttet pensjonsforliket som ble inngått i Stortinget tidligere i år, hvor det blant annet ble oppnådd enighet om at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse skulle økes fra 70 til 72 år. Regjeringen viser i høringsnotatet til at det av den grunn er vanskelig å begrunne en mulighet for bedriftsinterne aldersgrenser på 70 år i privat sektor og kommunene.

Et annet argument som regjeringen viser til, er at det finnes flere svakheter ved anvendelsen av bedriftsinterne aldergrenser. En av forutsetningene for ordningen er at den praktiseres konsekvent i virksomheten. Det klare utgangspunktet er at virksomheten må si opp alle ansatte når de fyller 70 år. Dette gir arbeidsgiver lite fleksibilitet til å forlenge arbeidsforholdet i de tilfellene virksomheten og arbeidstaker ønsker det.

Regjeringen mener også at det er viktig å innføre gode arbeidsinsentiver og fleksible regler for å legge til rette for at flere kan stå lenger i arbeid, særlig med hensyn til reformen om levealdersjustering av pensjon.

Må du gå av med pensjon når du fyller 72 år?

Det presiseres i høringsnotatet at med mindre arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet, står arbeidstakere som har fylt 72 år fritt til å fortsette i arbeid.

Unntak for visse typer personell

Det kan gjøres unntak fra aldersgrensen på 72 år for visse typer personell som er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Dette kan eksempelvis gjelde for luftfartspersonell, helse- og omsorgspersonell, renholdere og yrkessjåfører. Regjeringen ber i høringsnotatet om høringsinstansene sin vurdering av om unntaksadgangen bør opprettholdes.

Oppsummering

Frist for å sende inn høringssvar er 7. januar 2025. Etter at høringssvarene er mottatt, vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet utarbeide et lovforslag som det skal stemmes over i Stortinget. Det antas at forslaget vil bli vedtatt, og forutsettes at det i så tilfelle også vil bli klargjort hvordan overgangen til den nye bestemmelsen skal håndteres.