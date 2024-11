Petter Olsens seilskøyte tvangssolgt

– Båten selges til vinnende bud, svarer advokat i Wikborg Rein, Johan Astrup Heber, som jobber sammen med bobestyrer Leif Petter Madsen.

Båten selges til vinnende bud. Johan Astrup Heber, advokat i Wikborg Rein

Han legger til at det er bomedhjelpere som har tatt seg av salget, og i tilfeller hvor de selger noe som er verdt litt penger, som for eksempel en Colin Archer-båt, så aksepterer de ikke bud før de har spurt bobestyreren eller hans medarbeidere.

To uker hver sommer

Hvordan brukte og forholdt så rederarvingen Petter Olsen seg til båten? Lå han langflat og slipte og lakket lag på lag på det 11 meter lange fartøyet, slik mange andre trebåteiere og -entusiaster gjør?

En annonse på nettsiden til Colin Archer-klubben gir en pekepinn om hvordan Olsens båtliv fungerte. I 2012 søkte han etter ny skipper. Jobben gikk ut på å ha ansvar for båten i 50 av årets 52 uker, med full dekning av utgifter til vedlikehold. Eieren av båten ønsket seg kun to uker på fjorden med Frithjof I hver sommer, men tok til gjengjeld regningen for hele året. Trolig innebærer Olsens båtliv en ganske høy døgnpris, men slikt er jo båtfolk vant med, og denne regneøvelsen er knapt noen favorittsyssel for noen båteier.

Petter Olsen har også hatt interesse for biler m.m. Ifølge boinnberetningen talte bilparken hans 17 kjøretøyer og inkluderte blant annet Bugatti, Jaguar og Lagonda. Endel av disse er allerede solgt. Rederarvingens rikholdige garasjer inneholdt også et ekspedisjonskjøretøy av typen Magirus Deutz, en London-buss fra 1870, traktorer, tilhengere, lastebiler og en trehjuls varemoped. Og åpner vi dørene i vognremisset på Ramme gård, finnes i alt 67 (!) vogner og sleder med historisk sus.

– Noe av det mest imponerende med Ramme Gård er alle disse vognene han har samlet fra rundt omkring i hele verden. Dette er noe man ikke finner maken til i hele Norden. De er verdt et besøk alene, sier advokat Astrup Heber.

Noe av det mest imponerende med Ramme Gård er alle disse vognene han har samlet fra rundt omkring i hele verden. Dette er noe man ikke finner maken til i hele Norden. Johan Astrup Heber, advokat i Wikborg Rein

Ifølge boinnberetningen vil det avklares i den videre bobehandlingen hvordan denne samlingen bør realiseres. En rekke av vognene antas å kunne selges sammen med øvrige eiendeler tilknyttet Ramme, skriver bobestyrer.

Selger unna: Johan Astrup Heber, advokat i Wikborg Rein, jobber sammen med bobestyrer med å selge unna Petter Olsens mange eiendeler. Foto: Wikborg Rein

Reddet av barndomsvenn

Petter Olsens barndomsvenn, oljeservicegründer Kristian Siem, bekreftet overfor DN at han skal kjøpe Ramme gård og Bærumsvillaen “Langveis” pluss kunst, slik avtalen var.

135 millioner kroner er tidligere nevnt i mediene som pris for begge eiendommene.

Bobestyrer, Leif Petter Madsen i Wikborg Rein, bekreftet torsdag overfor NTB at det er inngått salgsavtale for Ramme kulturdestinasjon i Hvitsten, Petter Olsens bolig Langveis i Bærum og kunst. Avtalen er endelig. Kjøper er Siem Gruppen som arbeider med en ny driver av Ramme.