E18 gjennom Bærum er en av de mest trafikkerte veiene i landet, og utvidelse av veien har vært diskutert siden 1980-tallet. Statens vegvesen igangsatte utbygging av E18 i Bærum i 2022, og er planlagt å vare helt frem til 2030. Prosjektet innebærer en vesentlig oppgradering av en svært trafikkert hovedfartsåre inn til Oslo, men før den tid – også en vesentlig belastning for flere av naboene.

Høyesterettsdom (HR-2024-1717-A)

Høyesterett avsa den 26. september 2024domi en sak hvor fem eiendommer ved E18 fremmet krav om erstatning for støyulemperunder anleggsperioden.

Lagmannsretten vurderte at ulempene naboene ble påført måtte likestilles med «varige ulemper», og tilkjente derfor erstatning. Dette var Høyesteretts flertall på fire dommere ikke enig i.

Nabolovens tålegrense

Nabolovens § 2 oppstiller en tålegrense for hva du som nabo må tåle av tiltak og handlinger på naboeiendommen. Ingen skal «gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom». (Denne tålegrensen er også redegjort for her: Hvor mye støy må du tåle fra naboen? | Finansavisen).

Det ble lagt til grunn at tålegrensen i nabolovens § 2i denne saken var overskredet. Spørsmålet var om det var grunnlag for erstatning i henhold til nabolovens § 9, som åpner foret objektivt erstatningsansvar dersom tiltak er i strid med lovens § 2.

Erstatningskrav ved varige ulemper

I tråd med alminnelig erstatningsrett må det også foreligge et økonomisk tap for å tilkjennes erstatning. Slikt tap kan typisk oppstå dersom de tiltak som iverksettes på naboeiendommen medfører et verdifall for egen eiendom, og dermed en redusert formuesstilling. Det må videre være en adekvat årsakssammenheng mellom forholdet som er i strid med lovens §2, og skadefølgen/tapet som påføres.

I Høyesterettssaken ble det anført at nabolovens § 9 også omfatter ansvar for «midlertidige ulemper». Dette ble begrunnet med at omfattende, og vedvarende anleggsarbeid og støy over ca. 8 år, i realiteten måtte likestilles med «varige ulemper». Denne argumentasjonen ble naboene hørt med i lagmannsretten. Høyesterett konkluderte imidlertid med at det ikke var holdepunkter for en slik likestilling av en forbigående anleggsperiode og tiltak som medfører en permanent redusert omsetningsverdi.

Ikke et økonomisk tap

Høyesteretts flertall konkluderte med at den midlertidige verdireduksjonen som ulempene ved veibyggingen innebar, i seg selv ikke innebar noe økonomisk tap etter nabolovens § 9. Ettersom arbeidene vil bli ferdigstilt i henhold til planen i 2030 – og ulempene derfor er(relativt) midlertidige, anså ikke Høyesterett det å foreligge et tap som ga grunnlag for erstatning.