Nemda brukte formuleringer som “advokatvirksomhet som synes å ha tilrettelagt for økonomisk kriminalitet”, men avgjørelsen tok ikke stilling til om forholdene kan være straffbare etter straffeloven.

Pind og milimeterjus

Pind, som er kjent som noe av en rev når det gjelder jusens irrganger, har kjempet hardt for sitt levebrød. I siste runde i lagmannsretten argumenterte han og hans forsvarer hardt for at det ikke var holdepunkter for å mistenke Pind for å ha bidratt til noe straffbart, og dermed ikke belegg for å frata Pind bevillingen som advokat. Forholdene har tross alt ikke vært etterforsket. De mente den uttrykte mistanken mot ham likevel hadde betydning for Advokatbevillingsnemndas vedtak.

Lagmannsretten landet i det som fremstår som en slags spagat.

“Etter bevisførselen er det etter lagmannsrettens syn konkrete holdepunkter for å mistenke slik bruk av klientkontoen. Det vises blant annet til overføringen av 950.000 kroner til Kennedys samboer,” heter det i dommen.

Retten mener imidlertid at det ikke kan konstateres at Pind har medvirket til straffbare handlinger.

“[...] manglende etterlevelse av det aktuelle regelverket kan i seg selv gjøre det mulig å misbruke en klientkonto til straffbare formål, uten at den ansvarlige advokaten medvirker til dette i strafferettslig forstand.”

Lagmannsretten konkluderte slik:

“... med utgangspunkt i et forhøyet beviskrav finner lagmannsretten ut fra bevisførselen ikke grunnlag for å mistenke Pind for medvirkning til økonomisk kriminalitet”, til tross for at retten fant at Pinds handlinger rent objektivt sett hadde tilrettelagt for økonomisk kriminalitet.

– Grunnløs

Enden på visa var at Pind mistet bevillingen grunnet brudd på reglene for håndtering av klientmidler.

– Lagmannsretten er tydelig på at det må reageres strengt mot advokater som ikke etterlever reglene for klientmiddelhåndtering og antihvitvasking. Som staten argumenterte for, er dette viktig både for å verne det rettssøkende publikum, hindre misbruk av advokaters særlige privilegium og for å ivareta tilliten til advokatstanden. Staten er fornøyd med at lagmannsretten er enig i dette, sier regjeringsadvokat Magnus-Johan Færø til Kapital.

Han opplyser at han ikke har mulighet til å svare på noen spørsmål angående lagmannsrettens vurdering av mistankene mot Pind, eller om saken burde ha vært politietterforsket. Motparten har ingen slike reservasjoner.

– Vi mener dommen er uriktig, og er uenig med lagmannsrettens lovtolkning på enkelte punkter, sier advokat Per M. Ristvedt i Schjødt, som videre opplyser at de vurderer om dommen skal ankes til Høyesterett.