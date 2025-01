Halvnaken Klæbo-reklame kan være ulovlig

Orkla har valgt å trekke reklamefilmen med Klæbo. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Orkla Snacks Elisabeth Aandstad Ekheim, ifølge VG.

I oktober gikk skiforbundet inn i en omstridt reklameavtale med godteriprodusenten Nidar. Samarbeidet varer for hele skisesongen 2024/2025. Samarbeidet ble inngått én måned etter Equinor og Sparebank1 trakk seg som sponsorer av norsk langrenn.

Nidar fikk kritikk etter å ha laget reklamefilm for godteri med en halvnaken Johannes Høsflot Klæbo.

«Nidar skal være lekne, men vi ønsker ikke å provosere. Vi lytter til innspill og har valgt å stoppe akkurat denne filmen med Klæbo,» sier Ekheim til VG.



Kommunikasjonsdirektøren sier at reklamekampanjen med den halvnakne Klæbo bare var en liten del av det de har utviklet med langrennsløperne.

«Nidar bygger videre på reklameuniverset de har hatt de siste fem årene, der humor er et viktig virkemiddel,» fortsetter hun.

Kan være ulovlig

Advokat Frode Elton Haug i advokatfirmaet Legalis har markedsføring som ekspertise. Han mener at reklamen går over streken og inn i ulovlig territorium.

«Etter mitt syn så går den reklamen over streken for det som er tillatt,» sa Haug til VG.



«Det er jo òg et ekstra element at det er et produkt som appellerer til barn og unge, i og med at det er seigmenn og godteri det reklameres for. Det gjør det ekstra klart at dette her er problematisk, sånn som jeg ser det,» fortsetter han.

KAN VÆRE ULOVLIG: Advokat Frode Elton Haug mener reklamen til Nidar går over streken. Foto: NTB

Advokaten mener det nå er opp til Forbrukertilsynet og om de eventuelt vil se nøyere på reklamefilmen.

På kanten

Den tidligere langrennsløperen Martin Johnsrud Sundby gikk i etterkant av avtalen ut og gjorde det klart hva han syntes om den.

«Å være forbilder og selge inn dette samarbeidet, blir så hårfin balanse på hva som er fornuftig markedsføring,» sa Sundby til VG tidligere i høst.



HÅRFIN BALANSE: Tidligere skiløper Martin Johnsrud Sundby mener reklamen er på kanten. Foto: MATTHIAS SCHRADER

Advokat Haug mener humor ikke er en unnskyldning for å bryte markedsføringsloven.

«Markedsføringsloven gjelder uansett om man har det litt artig og bruker humor,» sa han til VG.