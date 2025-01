3. desember fant den siste høringen sted i saken mellom UBI Banca (nå Intesa Sanpaolo) og EAM Solar.

I dag ble EAM informert at saken gikk i UBIs favør, og at EAM er pålagt å betale et beløp på cirka 5,8 millioner euro, som tilsvarer om lag 68 millioner kroner. Rettens avgjørelse kan ankes.

«Dommeren fant at selv om UBI var den juridiske eieren av anleggene på det tidspunktet de falske søknadene om tilgang til subsidier ble fremsatt, var det SPV-ene, ikke UBI, som hadde ansvaret for å bekrefte anleggenes ferdigstillelse», skriver selskapet.

Aksjen steg om lag 13 prosent på børsen før meldingen, og raste umiddelbart ned til en foreløpig nedgang på 53,3 prosent til 0,07 kroner.

«Videre ble GSEs oppsigelse av subsidiene og SPV-enes påfølgende insolvens ikke ansett for å være tilstrekkelig til å frita EAM fra sin plikt til å holde SPV-ene økonomisk i live og forhindre at de gikk konkurs.»

UBI-leasing ble den 4. juli 2024 anerkjent av ankedomstolen i Milano som offer for bedrageri-straffesaken hvor EAM er part.

EAMs juridiske rådgiver har gitt en liste over mulige grunner for å anke denne dommen, og EAM har til hensikt å anke i løpet av de neste 30 dagene, skriver selskapet. EAM vil ifølge meldingen publisere mer fyllestgjørende informasjon så snart som mulig.