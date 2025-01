Mann tiltalt for skattesvik og lånebedragerier på over 10 millioner kroner

Utbetalingene fra de falske mva-oppgavene var på cirka 8 millioner kroner, ifølge politiet.

Oslo-politiet opplyser at mannen er tiltalt for skattesvik og lånebedragerier på over 10 millioner kroner.

Mannen er også tiltalt for medvirkning til flere lånebedragerier ved å forfalske lønnsopplysninger og forlede banker til å utbetale urettmessige lån for flere millioner kroner.

Den tiltalte mannen skal også ha sendt uriktige opplysninger til Brønnøysundregistrene som har skapt et inntrykk av kredittverdighet. Bedret kredittverdighet har ifølge politiet ledet til lån fra banker, blant annet til kjøp av biler.

– Politiet ser svært alvorlig på denne typen kriminalitet som utnytter tillitsbaserte løsninger og gir store tap for velferdssamfunnet, sier politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt.

(NTB)