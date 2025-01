For at forsikringsforetaket skal kunne reagere, må en sikkerhetsforskrift være overtrådt. Dette innebærer ofte at den enkelte sikkerhetsforskrift må tolkes nærmere. Dersom en sikkerhetsforskrift faktisk er overtrådt, så kan forsikringsforetaket bare påberope seg brudd på sikkerhetsforskriften dersom det er årsakssammenheng mellom bruddet på sikkerhetsforskriften og forsikringstilfellet.

Videre må det foreligge skyld, forsikringstaker må være «mer enn lite å legge til last». De rene unnskyldelige forsømmelser medfører altså ikke tilstrekkelig skyld til at foretaket kan reagere.

Avkortning

Den mest vanlige konsekvensen av brudd på sikkerhetsforskrifter er avkortning av erstatning. Forsikringsforetaket kan redusere erstatningsbeløpet proporsjonalt med alvorsgraden bruddet representerer. Forsikringstakeren mottar da et mindre beløp enn vilkårene ellers tilsier ved et skadeoppgjør. De momentene som er relevante i vurderingen av hvor mye avkortning forsikringstakeren må tåle, er arten av den aktuelle sikkerhetsforskriften, skyldgraden, hendelsesforløpet og forholdene for øvrig.

Alvorlige brudd kan medføre avslag

I mer alvorlige tilfeller kan brudd på sikkerhetsforskrifter føre til at forsikringsforetaket avslår hele erstatningskravet. Dette skjer ofte når bruddet anses som grovt uaktsomt eller forsettlig, og det har direkte sammenheng med skaden eller tapet som har oppstått.

Gjentatte eller alvorlige brudd på sikkerhetsforskrifter kan også gi forsikringsforetaket grunnlag for å si opp forsikringsavtalen. Dette kan sette forsikringstakeren i en vanskelig situasjon, spesielt hvis det er utfordrende å få ny forsikring på grunn av historikken.

Forsikringsforetakenes praksis ved brudd

Forsikringsforetak har ofte en standard prosedyre for å håndtere brudd på sikkerhetsforskrifter. Når et brudd oppdages, vil foretaket typisk gjennomføre en grundig vurdering av omstendighetene rundt bruddet. Dette inkluderer å vurdere om bruddet har hatt en direkte innvirkning på skaden eller tapet som har oppstått.

Et eksempel på et vanlig brudd kan være plasseringen av søppelkasser for nært en bygning. Hvis en brann starter i søppelkassen og sprer seg til bygningen, kan forsikringsforetaket hevde at forsikringstakeren har brutt sikkerhetsforskriftene ved å ikke opprettholde tilstrekkelig avstand mellom søppelkassene og bygningen. Dette kan resultere i avkortning eller i verste fall avslag på erstatning, avhengig av alvorlighetsgraden av bruddet og dets innvirkning på skaden.

Hvordan unngå brudd på sikkerhetsforskrifter

Brudd på sikkerhetsforskrifter kan få alvorlige konsekvenser for forsikringstaker dersom det ender med at erstatningen blir redusert. For å unngå de negative konsekvensene av brudd på sikkerhetsforskrifter, bør forsikringstakere gjennomgå forsikringsavtalen nøye.

De mest sentrale sikkerhetsforskriftene er oftest listet opp i forsikringsbeviset, mens resten av sikkerhetsforskriftene er å finne i vilkårene. Merk at sikkerhetsforskriftene også kan være samlet som et vedlegg til forsikringsbeviset eller vilkårene. Ved gjennomlesning av sikkerhetsforskriftene er det viktig at forsikringstaker forstår alle krav og forpliktelser som er beskrevet.

Etter dette må forsikringstaker iverksette nødvendige tiltak og rutiner for å overholde sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen. Sørg for at alle nødvendige sikkerhetstiltak er på plass og fungerer som de skal. Videre anbefales at forsikringstaker dokumenterer at sikkerhetsforskrifter er overholdt. Ved å holde oversikt over vedlikehold og sikkerhetstiltak kan forsikringstaker enkelt dokumentere overfor foretaket at sikkerhetsforskriftene er etterlevet og det gjør det enklere dersom det skulle skje en hendelse.

Betydningen av sikkerhetsforskrifter i forsikringsavtaler

Sikkerhetsforskrifter tjener flere viktige formål. For det første bidrar de til å redusere risikoen for skade og tap, til fordel for både forsikringstakeren og forsikringsforetaket. Ved å implementere nødvendige sikkerhetstiltak, kan forsikringstakere redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår, noe som igjen bidrar til lavere forsikringspremier.

For det andre fungerer sikkerhetsforskrifter som en form for risikostyring for forsikringsforetakene, som kan bidra til å opprettholde økonomisk stabilitet og sikre at foretakene kan oppfylle sine forpliktelser overfor alle forsikringstakere.

Til slutt, ved å fremme en kultur for sikkerhet og ansvarlighet, bidrar sikkerhetsforskrifter til å beskytte samfunnets verdier og ressurser. Derfor er det både logisk og fordelaktig at forsikringsforetakene inkluderer slike forskrifter i sine avtaler.

Å forstå og følge sikkerhetsforskrifter er avgjørende for å oppnå den beskyttelsen det betales for gjennom forsikringspremien. Ved å forstå og være proaktive og oppmerksomme på disse kravene, kan forsikringstakere unngå en redusert erstatning ved et oppstått forsikringstilfelle.

Praksis fra Finansklagenemnda og domstolene viser også at det er vanlig med avkortning ved brudd på sikkerhetsforskrifter, selv ved det man ofte selv tenker på som ikke annet enn normal opptreden. Husk å låse døren og lukke vinduet neste gang du forlater bygget!