Hvem kontrollerer kontrolløren?

Det er tross alt ikke slik at man kan frata en person yrket kun med begrunnelse i kontrollørens subjektive beskrivelser. Det må kreves at avvik i yrkesutøvelse bevises med minimum sannsynlighetsovervekt, men helst med overveiende sannsynlighet gitt de alvorlige inngrep det er å miste et yrke eller få et betydelig gebyr med mulig omdømmetap som følge. Antallet lovbestemmelser med hjemmel for myndighetene til å ilegge administrative pengegebyr er mer enn tidoblet i løpet av de siste 22 år. Tilsvarende er en rekke myndigheter gitt rett til å gi irettesettelse, en offentlig kritikk, som smaker av gapestokk.

Les også Helsedirektoratet straffeforfølger norsk serveringsbransje Henger et serveringssted opp feil bilde på veggen eller bruker en tom vinflaske som lysestake, risikerer det bøter som i verste fall kan bety kroken på døra, skriver Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Man skulle tro at de instanser som håndhever den mest inngripende lovgivning, er de som tar kravet til saksbehandling mest på alvor. Det pussige er at for eksempel både Finanstilsynet og Advokattilsynet outsourcer sin kontroll til private aktører, som har andre interesser og roller i bransjen enten som konkurrent eller leverandør.

De gode hensyn gjør at det går mote i å fremheve hvor viktig det er med kontroll av yrkesutøvelse. De siste årene har vi opplevd et kraftfullt fokus på antihvitvasking og -terrorfinansiering, der det over få år er opprettet et hundretalls stillinger i offentlig sektor for å kontrollere at privat sektor etterlever regelverket.

For den som blir kontrollert og funnet for lett, er det få steder å få hjelp. Bransjeorganisasjoner og kontrollorganer har felles interesse både i å stille nye krav til egen bransje og fremheve bransjens viktige rolle i samfunnet samt høye kvalitet. Er det på tide at dyktige og seriøse yrkesutøvere stiller seg spørsmålet; er kontrollorganet i min bransje tilpasset behovet? Har kontrollørene kompetanse, og er regelverket korrekt forstått? Kort sagt; er lista lagt i passende høyde?

Det krever mot og ressurser å ta administrative vedtak til retten. Altfor ofte hører vi at en som er blitt utsatt for urettmessig kritikk og ilagt gebyrer, heller bøyer unna i håp om ikke å irritere kontrollorganet eller få offentlig omtale. Forståelig, men farlig for rettssikkerheten. Hvordan skal vi ellers kontrollere kontrollørene?

Jennie Elise Bratlie

Advokat i Advokatfirmaet Strandenæs

Harald F. Strandenæs

Advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Strandenæs