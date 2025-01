Et ti ukers langt rettsmaraton er på trappene i Oslo tingrett. Tidligere advokat John Magne Hammervoll, en eiendomsmegler og en kvinne er tiltalt for grov økonomisk utroskap mot en eldre kvinne etter hun ble diagnostisert med demens. Kvinnen er i dag død. Saken skulle etter planen starte i forrige uke, men ble utsatt da en av de tiltalte ble syk.

I utgangspunktet var det én siktet til i saken. Det dreier seg om advokatfirmaet John Hammervoll grunnla sammen med sin daværende kollega Anders Pind, og som fikk navnet Hammervoll Pind etter opphavsmennene.

Firmaet ble siktet for medvirkning i begynnelsen av 2021, men siktelsen ble frafalt i september 2023. Til tross for henleggelsen var dette en historisk hendelse. Etter det Kapital vet, er det første gang et advokatfirma har blitt straffeforfulgt med trussel om foretaksstraff for hva enkelte advokater i firmaet har foretatt seg. Kapital har tidligere hatt en rekke avsløringer om ansattflukt, fryktkultur og tvilsom forretningsdrift i firmaet.

Firmaet eksisterer fortsatt, men i en betydelig nedskalert form og under det nye navnet Ryger. Partnerne som er igjen, opplevde den lange perioden firmaet var under straffeforfølgelse som ødeleggende for deres karrierer. I fjor fikk firmaet medhold i å få dekket sine advokatutgifter i forbindelse med henleggelsen. Nå tar de saken et steg videre og krever 64,5 millioner kroner til sammen i erstatning og oppreising.

“Kravet må ansees som svært måteholdent når en tar hensyn til hva som kommer til å medgå av tid og ressurser til å bygge selskapet opp igjen, med nye ressurser og tilfredsstillende klient- og sakstilfang,” skriver dagens managing partner Kim André Svenheim i et varsel til Statens sivilrettsforvaltning.

Omsetningen halvert

Skandalen sprakk for alvor i 2020, da det ble kjent at politiet hadde gjennomført razzia i Hammervoll Pinds hovedkontor i Oslo ved Slottsparken, samt en razzia hjemme hos Hammervoll selv på Snarøya. Politiet tok beslag i et omfattende datamateriale.

Den eldre demente og nå avdøde kvinnen som John Hammervoll og de to andre er tiltalt for å ha utnyttet, var en av firmaets mest innbringende klienter over flere år. Kapital har tidligere avdekket hvordan ansatte i firmaet stilte spørsmål ved faktureringen av kvinnen, og det er kjent at saken var oppe til diskusjon i firmaets etikkråd. Politiet mente at firmaet kjente til, eller hadde grunn til å mistenke, at ikke alt var som det skulle, men likevel unnlot å gjøre tilstrekkelige grep for å bedre situasjonen. Derfor ble siktelsen utvidet til også gjelde hele firmaet.

I tillegg til siktelsen fikk også firmaet sviende kritikk av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Etter et bokettersyn i 2022 konkluderte Tilsynsrådet at det forelå grunnleggende mangler ved advokatenes oppfølging av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), samt markante avvik når det gjaldt advokatenes klientmiddelbehandling i flere saker.