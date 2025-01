Lege tiltalt for grovt skattesvik

I perioden fra 2015 til 2019 skal legen i 60-årene ha fått utbytte fra to selskaper hvor hun var eier og styreleder. Ifølge Økokrim har kvinnen ikke oppgitt utbyttet til skattemyndighetene, og heller gitt «ukorrekte og ufullstendige opplysninger», som har resultert i at hun har unndratt skatt.

Tiltalen dreier seg om leverte skattemeldinger fra selskapene med fiktive varekostnader og fiktivt underskudd, som førte til unndratt skatt.

I løpet av de fire årene skal den unndratte skatten beløpe seg til omtrent 3,2 millioner kroner.

Kvinnens regnskapsrådgiver ble fratatt revisorbevillingen i år 2000. I 2013 røk autorisasjonen som regnskapsfører. Rådgiveren er nå død.

Bakgrunnen for tiltalen mot kvinnen var at Skatteetaten hadde gjennomført kontroll av regnskapsrådgiveren og plukket ut flere av klientene for videre kontroll.