Går av som toppsjef

Reklamekongen Kjetil Try startet det som er Norges største reklamebyrå, Try, for 26 år siden. Nå går han av som konsernsjef, ifølge DN.

– Det er flere grunner. Det ene er at jeg er veldig trygg på at min etterfølger vil gjøre en veldig god jobb. Sindre blir en utmerket konsernsjef. Og: Jeg fyller 65 år om noen uker. Det betyr ikke at jeg skal slutte å jobbe, men jeg tenker at tiden er inne for å ha halvannen jobb, i stedet for to, sier han til avisen.

Kjetil Try blir nå selskapets nye styreleder, og skal fortsette å lede reklamevirksomheten.

Sindre Beyer, som blir ny konsernsjef, har jobbet i Try i ti år og kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør (COO).

Try-konsernet hadde inntekter på 538,8 millioner kroner i 2023, en liten nedgang fra året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) endte på 49,6 millioner, ifølge DN.