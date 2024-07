Jobbsøkere må slutte å gjøre disse tabbene!

Debattinnlegg: Frode Osen, CV- og søknadsskribent i CVGuru

«Kandidatene er så late at de lar ChatGPT gjøre jobben for seg, de sender en halvferdig CV full av slurvefeil, og mange av dem gidder ikke engang å skrive søknad!»

Sånn kan en headhunter føle det når han sitter og vurderer kandidatene til stillingen han prøver å fylle. Det er nemlig altfor vanlig at jobbsøkere begår slike tabber.

Frode Osen. Foto: CVGuru

I løpet av min tid i firmaet CVGuru har jeg skrevet mer enn 750 CV-er og søknader. Ikke lest. Skrevet. For kunder som betaler tusener av kroner for min hjelp, og som får alle pengene tilbake hvis jeg ikke gjør en god nok jobb.

Jeg kommer nå til å legge frem to hovedtabber jeg ser jobbsøkere begå, og som kommer i veien for dem som prøver å komme seg på intervju.

Den ene er ChatGPT.

ChatGPT er et helt fantastisk verktøy. Det kan pumpe ut en liste over de 100 beste reisemålene i Norge. Det kan komponere en symfoni. Det kan til og med skape et helt nytt språk fra scratch!

Veien er da kort til at man tenker at kandidaten rett og slett er lat

Det ChatGPT ikke er like flink til – ennå – det er å skrive CV og jobbsøknad. Teksten blir som regel unaturlig og flåsete, med ord og setningsoppbygging som er helt fremmed for oss som bor i Norge.

Kanskje jobber du såpass mye med å revidere og forme teksten at det ikke blir synlig, men dette er vanskelig å få til med alle gjentagelsene og standardfrasene ChatGPT bruker.

Ansetterne ser ofte rett gjennom det. Som CV- og søknadsskribent gjør jeg i hvert fall det. Veien er da kort til at man tenker at kandidaten rett og slett er lat.

Når det er sagt: Hvis du har brukt ChatGPT til å skrive hele søknaden, komme inn til intervju og få jobben nærmest på første forsøk, gratulerer!

Jeg ville derimot ikke lagt karrieren min i hendene på et verktøy som delvis er utviklet av arbeidere i utlandet som tjener 20 kroner i timen, noe som naturligvis gjør at det ikke er så godt tilpasset det norske arbeidsmarkedet.

Dette kan jo endre seg i fremtiden, så klart, men nå holder det bare ikke.

Den andre dødssynden jobbsøkere begår er at de bare sender en CV og søknad de har rasket sammen og tenker at det er nok, uten å gjøre det skikkelig.

Mange orker ikke engang å skrive søknadsteksten, men sender kun CV-en, krysser fingrene og håper på det beste. Det er jo tross alt vanskelig å skrive en god søknad, og å selge seg inn til arbeidsgiverne på en måte som virkelig treffer. Masse tid tar det også.

Hvis du sender en søknad som er full av skrivefeil, uoversiktlig og rotete satt opp, havner den fort rett i søppelkassa.

Selv om du kanskje hadde vært perfekt for jobben.

Kjipt, men sånn er det bare.

Kanskje greit å bare bruke ChatGPT likevel da… eller?

