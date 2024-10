Forening for finansfag, Norge (FFN), tidligere Finansanalytikerforeningen, har siden 1988 delt ut Stockman-prisen til det børsnoterte selskap i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper anses for å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.

Stockman-prisen deles ut i to hovedklasser, der den “åpne” klassen omfatter alle børsnoterte selskaper, mens klassen for mindre og mellomstore selskaper – som omfatter alle utenom de 30 største på børsen – skal favne alle dem som ikke alltid er gjenstand for det store investorpublikums oppmerksomhet. I tillegg kommer prisen for beste IR-team. Prisvinnere de siste to år unntas fra årets avstemming.