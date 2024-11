OBOS-banken ansetter ny finansdirektør

OBOS-banken har ansatt Anita Eidem (44) som ny finansdirektør. Hun har allerede tiltrådt stillingen.

Eidem, som er utdannet siviløkonom fra NHH, har jobbet som finanssjef i OBOS-banken siden 2020.

– Vi er svært fornøyde med at Anita tiltrer som CFO. Hun har lang og bred erfaring innen finans og besitter en kompetanse, energi og et verdigrunnlag som gjør henne svært godt rustet for oppgaven, sier adm. direktør Tore Weldingh.

Weldingh hadde rollen som finansdirektør frem til 1. november, da han overtok som sjef i banken.