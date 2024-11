Studenter med ekstrajobb lykkes oftere på arbeidsmarkedet

Det viser en ny analyse fra Lånekassen og Nav. Forskerne har sett på 59.400 studenter i alderen 20–29 år som avsluttet høyere utdanning våren 2016, 2017 eller 2018. Målet var å finne ut om det lønner det seg å jobbe ved siden av studiene.

– Vi finner at særlig det å ha hatt en relevant jobb under studiene er forbundet med å lykkes godt i arbeidslivet etter studiene er ferdige. Studenter med relevant jobberfaring fra studietiden, har høyere sannsynlighet for heltidsjobb, høykompetansejobb og høyere lønte jobber både 6 og 18 måneder etter studiene, sier forsker i Nav Kristine von Simson.

Norge er blant landene i Europa med flest studenter som kombinerer jobb og utdanning. Om lag 80 prosent av studentene i forskernes utvalg jobbet i løpet av siste studieår. Over halvparten av de som jobbet, hadde en studiejobb som relevant for yrkene utdanningen ledet til.

Studenter som ikke hadde ekstrajobber, har i større grad høyere utdannede foreldre enn studenter som jobber, og de er oftere menn.