Vi trenger lederavvikling, ikke bare lederutvikling

Henrik Byremo. Foto: Team Agile

Norges konkurranseevne er under press. Sammenlignet med våre nordiske naboer og EU, henger vi etter på digitalisering og omstilling. Offentlig sektor vokser seg større og dyrere, mens privat sektor sliter med å skape nye industrilokomotiver. Det er en farlig utvikling for et land som skal tilpasse seg et lavutslippssamfunn og redusert oljeavhengighet.

En gjennomgående årsak er dårlig ledelse – både i privat og offentlig sektor. Likevel sitter mange ledere som ikke leverer trygt i sine stillinger. Dette er en luksus Norge ikke lenger har råd til.

Skattebetalerne må dekke regningen i flere tiår, mens den ansvarlige ble forfremmet til en ny toppstilling

Altfor ofte blir ledere rekruttert fordi de er dyktige fagpersoner. Men det å være en stjerne i eget fagfelt gjør deg ikke automatisk til en god leder. Tvert imot kan vi ende opp med å miste en dyktig fagperson og samtidig få en dårlig leder – to tap i én prosess. Ledelse er en egen disiplin, som handler om å få andre til å lykkes, tåle usikkerhet og skape verdier gjennom samarbeid.

DNB-sjef Kjerstin Braathen har nylig advart om hvordan Norges manglende omstillingsevne svekker vår konkurransekraft internasjonalt. Mens Sverige og Danmark har utviklet sterke teknologiselskaper og helselokomotiver, er Norge preget av en råvarebasert økonomi som står stille. Offentlig sektor er heller ikke unntatt dette problemet.

Ta for eksempel milliardoverskridelsene i vannprosjektet i Oslo. Skattebetalerne må dekke regningen i flere tiår, mens den ansvarlige ble forfremmet til en ny toppstilling – et skoleeksempel på «å feile oppover». Eller den ferske Helseplattformen-skandalen i Midt-Norge, hvor dårlig ledelse har svekket pasientsikkerheten, utmattet ansatte og kastet bort milliarder av offentlige kroner.

Når ledere som ikke skaper verdier, enten i privat eller offentlig sektor, blir sittende – eller forfremmet – svekkes ikke bare tilliten til ledelse, men også Norges økonomiske fremtid. Vi kan ikke fortsette å beskytte enkeltpersoner når det som står på spill er nasjonens konkurransekraft.

Vi trenger ledere som kan tilpasse seg et arbeidsliv i endring. Moderne utfordringer krever samarbeid, og fremtidens ledere må være teambaserte, ikke soloartister. I idretten blir trenere som ikke leverer raskt byttet ut. Hvorfor aksepterer vi dårligere standarder i arbeidslivet, hvor konsekvensene ofte er større?

Lederavvikling handler ikke om å skape frykt, men om å bygge en prestasjonskultur. Vi må tørre å skille ledelse fra fag, la dyktige fagpersoner forbli eksperter, og rekruttere ledere som evner å tilpasse seg kravene i en tid preget av digitalisering og bærekraft.

Å fjerne dårlige ledere er ikke et enkelt valg, men det er et nødvendig valg. Norges fremtid krever ledere som skaper verdier. Å avvikle dårlig ledelse er det første steget mot en mer konkurransedyktig og robust økonomi.

Benedicte Fjellanger

Henrik Byremo

Gründere i Team Agile