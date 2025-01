Oma fikk smaken på utlandet da hun som 16-åring bodde et år på en diger kvegfarm i Sør-Dakota som utvekslingsstudent. Det var hennes første ordentlige utenlandsreise, hvis man ser bort fra Syden-turer. Ikke bare falt hun for de “Yellowstone-aktige” omgivelsene, idrettsjenta fra Bryne ble også fascinert av det amerikanske skolesystemet, hvor sport har en sentral og hyllet posisjon. Folk kjørte langt for å se henne konkurrere i sprint på friidrettsbanen. Derfor rettet Oma raskt blikket ut av Norge da det var tid for å begynne på studier. Hun fant en internasjonal business-skole i Nederland, Maastricht University, hvor norske studenter kunne gå, til en overkommelig pris. Kriteriet var at hun behersket tre språk, og derfor tok hun et år i Nicaragua og Ecuador, hvor hun både studerte og jobbet for å lære seg spansk.