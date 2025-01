Siden den gang er Norge et av landene hvor Snapchat har hatt størst framgang, og den norske avdelingen har stadig blitt utvidet. I 2022 ble Rabbens ansvar utvidet til å være Snapchats salgssjef for hele Norden. Under Rabbens ledelse kan det nærmest sies at Norge-kontoret har hatt rene himmelreisen. Fra en omsetning på 15 millioner kroner i oppstartsåret 2017 til over 560 millioner i 2024, ifølge nye estimater fra mediebyrånettverk GroupM. Ingen andre konkurrenter i den digitale sfæren er i nærheten av å kunne skilte med like høy vekst i annonseomsetning.