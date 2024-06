Oljeskatten kan enkelt sluses utenom kronemarkedet

Debattinnlegg: Anders T. Frøvig, selvstendig konsulent/analytiker

Oljeselskapene må fortsette å veksle sine dollar til kroner for å betale sin petroleumsskatt, og deretter skal Norges Bank fortsatt veksle disse kronene over til dollar slik at Oljefondet kan investere dem i utenlandske kapitalmarkeder. Det er anbefalingen fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet i juni i fjor, og som blant annet skulle se på hvordan Norges Banks kronesalg påvirker markedet. I arbeidsgruppens rapport fra 27. mars avvises betaling av oljeskatt direkte i dollar gjennom en henvisning til sentralbankloven, som sier at norske kroner er tvungent betalingsmiddel i Norge.

Kreativitet på dette punktet synes ikke å kjennetegne arbeidsgruppen

Anders T. Frøvig. Foto: Privat

Bankene klapper i hendene og gleder seg over at de fortsatt skal få skumme marginer av disse store vekslingsvolumene, illustrert ved en artikkel i E24 den 11. mai hvor Nordeas rentestrateg støtter Vedum og Finansdepartementet i å fortsette denne vekslingen frem og tilbake.

Kreativitet på dette punktet synes ikke å kjennetegne arbeidsgruppen, som har bestått av hele tolv medlemmer, men hvor man altså har valgt å hente hele seks av disse fra Norges Bank og dessuten tatt de resterende seks fra Finansdepartementet. Da kan man kanskje heller ikke forvente at den tenker like bredt som om man også hadde inkludert noen av landets utmerkede folk fra akademia innen finans og/eller folk med markedserfaring? Kombinasjonen av de to finnes for øvrig også.

Det er meget enkelt å se for seg en løsning hvor man beholder kroner som betalingsvaluta for oljeskatten, men hvor man samtidig sluser oljeskatten utenom vekslinger i valutamarkedet. Norges Bank publiserer selv daglige valutakurser for norske kroner mot ulike valuta, herunder dollar. Man kunne ha tilbudt oljeselskapene å veksle dollar til kroner basert på et gjennomsnitt av disse dollarkursene i de to månedene før betaling av terminskatt (gitt dagens seks terminbetalinger). Ved innbetaling av terminskatt betaler således oljeselskapet først det beløpet i dollar som er krevet for å kjøpe de på forhånd avtalte kronene i vekslingsavtalen med Norges Bank. De mottatte kronene betales deretter inn som terminbetaling for oljeskatt.

Hele operasjonen er således gjennomført uten at den er dyttet gjennom valutamarkedet (hvilket medfører at bankene ikke lenger kan dra ut sin margin på dette), og kroner er benyttet som betalingsmiddel slik at sentralbanklovens krav er oppfylt.

Norges Bank opererer p.t. med valutakurser som publiseres kl. 16. For vekslingsavtalen fra dollar til kroner bør Norges Bank benytte en mer robust kurs beregnet som et vektet gjennomsnitt over dagen for å unngå mulig kurspåvirkning. Vekslingsavtalen måtte naturligvis inngås i forkant av perioden hvor man beregner den gjennomsnittlige kursen. Dersom man skulle ønske å gå gradvis frem, kan Norges Bank tilby veksling for eksempelvis maksimalt halvparten av estimert terminskatt i stedet for den fulle terminskatten.

Anders T. Frøvig

Selvstendig konsulent/analytiker