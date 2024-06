Japans hjelpeløse kamp

Japansk yen har driftet tilbake til 157-nivået målt mot amerikanske dollar. I starten av mai kunne man observere en intradag bevegelse fra 160 til 153 i USD/JPY, en relativt dramatisk endring for et valutapar av denne størrelsen.

Nettsteder som FT og Bloomberg meldte at det var Bank of Japan som intervenerte til fordel for yen. Summen som ble brukt til å styrke yen, estimeres til å være rundt 22,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Yen handlet helt nede på 160,17-nivået, som var det laveste på 34 år.

Noe av det «hotteste» innen makro har vært den omtalte dollar-yen «carry trade», som har gitt rundt 18 prosent avkastning i løpet av det siste året. Denne carry-strategien baserer seg på å låne yen med lave renter, for så å kjøpe dollar og tjene rundt 5 prosent i renter. «Folk er besatt av carry», sa Antony Foster, leder for G10 trading hos Nomura.

I skrivende stund ligger renten på 10-års statsobligasjoner i USA og Japan henholdsvis på 4,556 prosent og 1,074 prosent.

Må for all del unngå å heve for tidlig

BOJ-styremedlem Seiji Adachi antydet onsdag at selv om kortsiktige valutabevegelser alene ikke vil utløse en politikkendring, kan et vedvarende kraftig fall i yen og dens store innvirkning på inflasjonsforventninger føre til en renteheving. «Vi må for all del unngå å heve rentene for tidlig. Men ved å fokusere for mye på nedsiderisiko kan vi se at inflasjonen akselererer på en måte som tvinger oss til å stramme inn pengepolitikken kraftig senere.»

«Hvis yen-fallet akselererer eller vedvarer, kan forbrukerinflasjonen stige raskere enn forventet. Hvis dette skjer på et tidspunkt når det er større sjanse for at inflasjonen varig og stabilt overstiger 2 prosent, kan vi bli nødt til å fremskynde tidspunktet for en renteøkning,» fortalte Adachi.

Renteswaps har i skrivende stund priset inn 26,6 prosent sannsynlighet for en renteheving i juni, 72,4 prosent for juli, 46,6 prosent i september, 74,6 prosent i oktober og 77,6 prosent i desember. Den impliserte rentendringen fra i dag til desember er 30 basispunkter, som vil gi en rente på rundt 0,378 prosent. Til sammenligning prises det inn et kutt på 33 basispunkter i renten i USA for 2024.

«Alt fra BOJ vil sannsynligvis være for lite og for sent med markedsmomentum, og etterspørselen etter carry trade favoriserer shorting av yen,» sa Mingze Wu, valutatrader hos Stonex. «Risikoen for dollar-yen heller mot oppsiden tilbake til nivåene før BOJ-intervensjonen,» la han til.